ФОТО | Рядом с заводом „Пыхьяла“ появится крупный жилой квартал с тренажерным залом, квартирами и предприятиями

„Жители столицы с нетерпением ждут, когда порт Беккера-Меэрузе превратится в интересную среду для жизни. Начало строительства жилого комплекса Marati Kvartal знаменует собой важную веху в развитии района. Находящийся по соседству завод „Пыхьяла“ проделал огромную работу по повышению популярности района и превращению его в привлекательное место. Покупатели квартир получат доступ ко всему, что предлагает это чудесное место. С годами этот район станет еще более разнообразным благодаря строительству Bekkeri City, что поспособствует дальнейшему росту цен на недвижимость, а также увеличению спроса“, — говорит Майдо Люйсте, основатель и партнер компании Scandium Kinnisvara.

Рейго Маросов, генеральный директор Fund Ehitus: „Полуостров Копли — это вдохновляющий район, где мы успешно работаем уже много лет. Внести вклад в развитие этого центра притяжения с помощью интересного проекта — задача, с которой наша команда отлично справится. Пока что работы на строительной площадке идут по плану, и уже весной в квартале Марати запланирован стропильный праздник. Как можно увидеть, работа идет быстро, и картина меняется каждый день“.

Жилой комплекс Marati Kvartal состоит из двух зданий необычной формы, где расположатся квартиры с интересными планировками. Из окон квартир на верхних этажах, ориентированных на юг, будет открываться вид на море. С восточной стороны открываются интересные виды на завод Пыхьяла. На крышах обоих зданий запланированы террасы.

Архитекторами жилого комплекса Marati Kvartal выступили Guru Projekt и Apex Arhitektuuribüroo. Галина Бурнакова и Аэт Григорьев стали авторами разнообразного дизайна интерьеров зданий.