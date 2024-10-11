Нотариусы: в третьем квартале количество сделок с недвижимостью стало расти

Если в третьем квартале прошлого года в Эстонии было совершено 16 927 сделок с недвижимостью, то в этом году за тот же период заключено уже 17 230 сделок. Однако за девять месяцев общее количество сделок с недвижимостью все же сократилось на 3%: за девять месяцев прошлого года было совершено 49 937 сделок, а в этом году – 48 551.

„Некоторое оживление рынка недвижимости в третьем квартале может быть связано с тем, что на фоне снижающихся процентных ставок долго планировавшие покупку люди наконец решились на сделку. Также в ближайшем будущем прогнозируется дальнейшее снижение ставок, поэтому увеличения размера платежей по кредитам опасаться не стоит, – отметила председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. – Тем не менее в большинстве регионов Эстонии количество сделок продолжило снижаться, а рост был зафиксирован лишь в Вырумаа, Рапламаа и Харьюмаа“.

В разбивке по уездам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале количество сделок с недвижимостью увеличилось в Вырумаа на 11%, в Рапламаа на 8%, в Харьюмаа на 6% и в Ида-Вирумаа на 1%. Наиболее значительное снижение количества сделок было зафиксировано на Хийумаа – на 20%, а также в Йыгевамаа, где спад составил 17%. В Ляэне-Вирумаа количество сделок с недвижимостью снизилось на 9%, в Вильяндимаа – на 8%, в Ярвамаа – на 6%, в Ляэнемаа – на 5%, а в Тартумаа – на 3%. В Пярнумаа, на Сааремаа и в Валгамаа количество сделок сократилось на 2%, а в Пылвамаа — на 1%.

По сравнению с прошлым годом общий объем всех нотариальных действий и услуг также немного увеличился, но рост составил всего 1%, что вдвое меньше роста числа сделок с недвижимостью. Если в третьем квартале прошлого года нотариусы совершили 70 157 нотариальных действий, то в этом году – 70 777. Дистанционное заверение сделок посредством видеосвязи стало значительно популярнее по сравнению с прошлым годом: в третьем квартале этого года дистанционно сделки заверили 13 633 раза – это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.