Важно: в чем разница между созаемщиком и поручителем?
При оформлении кредита люди порой сталкиваются с вопросом: взять его с кем-то на двоих или воспользоваться помощью поручителя. В чем же различие этих ролей и на что следует обратить внимание при принятии на себя обязательств, объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
По словам Хакиайнен, созаемщика и поручителя часто путают: „Хотя их обязанности частично схожи, есть множество важных отличий и аспектов, на которые стоит обратить внимание до того, как соглашаться на любую из этих ролей“.
Созаемщики несут равную ответственность
Быть созаемщиком означает, что обязательства по займу люди берут на двоих. У созаемщика и основного заемщика одинаковая ответственность: оба они отвечают за погашение всей суммы кредита. При этом заемщики могут договориться между собой, кто будет платить больше, но солидарно ответственными остаются оба. „Не может быть, скажем, такого варианта, чтобы один платил 75%, а другой 25%, и на этом обязательства заканчивались,“, - пояснила Хакиайнен. Единственное различие тут состоит в том, что кредит привязан к счету основного заемщика, и именно с этого счета происходят платежи. „Как правило, кредит на двоих оформляют пары или супруги, реже – другие члены семьи, например, родители, поскольку они обычно живут в разных местах“, - добавила она.
Вместе с созаемщиком чаще всего оформляют жилищные кредиты или другие связанные с недвижимостью кредиты. „Созаемщику обязательно нужно следить за тем, чтобы он также стал собственником имущества. Если пара расстается, имущество остается тому, на кого оно оформлено, а вот обязательства по кредиту сохраняются у обоих сторон“, - отметила Хакиайнен. Если партнеры решают расстаться или одна из сторон больше не хочет выплачивать кредит, следует сообщить об этом банку и обратиться за консультацией к юристу.
Поручительство – это кредитное обязательство, а не просто гарантия
Быть поручителем означает предоставить гарантию по чужому кредиту: если заемщик по каким-то причинам не может платить, сделать это обязан поручитель. В отличие от созаемщика, поручитель несет ограниченную ответственность, оговоренную в договоре поручительства. Поручительство можно оформить в отношении разных видов кредитов, а также, например, автолизинга.
„Поручительство – это не просто гарантия, это финансовое обязательство, которое учитывается, например, при выдаче поручителю кредита, – подчеркнула Хакиайнен. – Перед тем как стать поручителем, нужно подумать, сможете ли вы выполнить это обязательство, если с заемщиком что-то случится“. Если ни заемщик, ни поручитель не в состоянии выполнить обязательство, это может привести к банкротству частного лица. Каждая процедура банкротства сопровождается дополнительными расходами и риском на долгое время стать некредитоспособным.
Если же заемщик на протяжении нескольких лет исправно выплачивает кредит и его доходы увеличились, можно освободить поручителя от обязательств. Это стоит сделать, чтобы снизить риски. „Идеальный вариант – когда поручительство является временной мерой“, - добавила Хакиайнен.
В каком случае становиться созаемщиком, а в каком поручителем?
Кредит можно взять на двоих, а все остальные люди, помогающие получить кредит и при необходимости погасить его, могут выступить поручителями.
Если родители хотят помочь своему ребенку приобрести первую недвижимость, Хакиайнен советует рассмотреть возможность поручительства: „Так родители могут предоставить молодому человеку больше ответственности и жизненного опыта, но при этом остаются для него поддержкой“. Поручительство родителя также помогает увеличить вероятность получения кредита, поскольку банки считают молодых людей с небольшим опытом работы более рискованными клиентами.
Вне зависимости от того являетесь вы созаемщиком или поручителем, Хакиайнен рекомендует следить за погашением кредита: „Поручитель имеет право связаться с банком и узнать о состоянии погашения кредита“. Также стоит помнить, что если просрочка по кредиту составляет более 45 дней, в Creditinfo передается соответствующая информация и о созаемщике, и о поручителе – если его привлекли к оплате, и с момента требования прошло 45 дней. „Это может повлиять на дальнейшие возможности получения кредита. Поэтому важно понимать, что созаемщик и поручитель несут серьезную ответственность“, - подчеркнула Хакиайнен.