Важно: в чем разница между созаемщиком и поручителем?

По словам Хакиайнен, созаемщика и поручителя часто путают: „Хотя их обязанности частично схожи, есть множество важных отличий и аспектов, на которые стоит обратить внимание до того, как соглашаться на любую из этих ролей“.

Созаемщики несут равную ответственность

Быть созаемщиком означает, что обязательства по займу люди берут на двоих. У созаемщика и основного заемщика одинаковая ответственность: оба они отвечают за погашение всей суммы кредита. При этом заемщики могут договориться между собой, кто будет платить больше, но солидарно ответственными остаются оба. „Не может быть, скажем, такого варианта, чтобы один платил 75%, а другой 25%, и на этом обязательства заканчивались,“, - пояснила Хакиайнен. Единственное различие тут состоит в том, что кредит привязан к счету основного заемщика, и именно с этого счета происходят платежи. „Как правило, кредит на двоих оформляют пары или супруги, реже – другие члены семьи, например, родители, поскольку они обычно живут в разных местах“, - добавила она.

Вместе с созаемщиком чаще всего оформляют жилищные кредиты или другие связанные с недвижимостью кредиты. „Созаемщику обязательно нужно следить за тем, чтобы он также стал собственником имущества. Если пара расстается, имущество остается тому, на кого оно оформлено, а вот обязательства по кредиту сохраняются у обоих сторон“, - отметила Хакиайнен. Если партнеры решают расстаться или одна из сторон больше не хочет выплачивать кредит, следует сообщить об этом банку и обратиться за консультацией к юристу.

Поручительство – это кредитное обязательство, а не просто гарантия

Быть поручителем означает предоставить гарантию по чужому кредиту: если заемщик по каким-то причинам не может платить, сделать это обязан поручитель. В отличие от созаемщика, поручитель несет ограниченную ответственность, оговоренную в договоре поручительства. Поручительство можно оформить в отношении разных видов кредитов, а также, например, автолизинга.