Аналитик: следующим летом ставка Euribor может снизиться до 2%

Аналитики, опрошенные Bloomberg, говорят, что ставка ЕЦБ по кредитам в следующем году опустится до 2%. Эстонские аналитики не столь уверены в том, что инфляция продолжит оставаться ниже 2%, как это было в сентябре, передает „Актуальная камера“.

„Очень большое влияние на нынешнее снижение было у цен на энергоносители – 0,7%. Этот базовый эффект очень быстро исчезнет. Еще один фактор, который сильно повлиял на снижение цен, – цены на товары. А вот, например, подорожание услуг стабильно держалось в районе 4% в течение всего года. Если смотреть на рост зарплат, то во втором квартале в еврозоне рост зарплат в среднем составлял 4,5%“, – сказал аналитик инвестиционной компании Avaron Пеэтер Прийсальм.