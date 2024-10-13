Как меняются районы, дома и квартиры: 9 главных трендов Таллинна

Реновация старых районов Одним из самых заметных трендов в Таллинне стало активное развитие и обновление старых районов, таких как Каламая, Ноблесснер и Теллискиви. Эти районы, ранее известные своими промышленными и портовыми объектами, превращаются в модные жилые и культурные кварталы с уникальной атмосферой.

Каламая стал одним из самых популярных районов благодаря своей близости к центру, исторической застройке и культурным объектам. Здесь активнее всего проводится реновация старых домов и промышленных зданий, которые превращаются в современные жилые комплексы, лофты и креативные пространства.

Ноблесснер — бывший промышленный район, который за последние годы стал одной из главных точек притяжения. Здесь строятся современные жилые комплексы на берегу моря, а также создаются культурные пространства и арт-центры, что привлекает новых жителей и туристов.

Смарт-дома и умные технологии

Всё больше новых домов в Таллинне проектируются с использованием современных технологий. Умные дома становятся нормой на рынке недвижимости, и покупатели всё чаще отдают предпочтение квартирам с интегрированными системами „умного“ управления.

Возможность регулировать температуру, освещение, безопасность квартиры через смартфон, стала не просто трендом, а важным критерием при выборе жилья.

Энергоэффективные решения, такие как системы солнечных батарей, умные счетчики и контроль потребления ресурсов, также становятся все более популярными. Это связано с растущим интересом к экологически чистым технологиям и желанием снизить коммунальные платежи.

Далее смотрите ТУТ.