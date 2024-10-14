Жесткая борьба на рынке жилищного кредитования: банки предлагают все более низкие маржи

Халланг отметила, что с начала года на рынке ипотечного кредитования идет жесткая конкуренция, и для SEB особенно успешными в этом плане были летние месяцы. По ее словам, на этом рынке в Эстонии восемь игроков, и все они стремятся сделать клиентам предложения с привлекательными процентными маржами.

„Наше преимущество сегодня проявляется при покупке энергоэффективной недвижимости, то есть мы предлагаем выгодную маржу для объектов с классом энергоэффективности A и B – 1,45%“, – рассказала она, добавив, что из-за высокой конкуренции необходимо предлагать хорошие условия каждому потенциальному клиенту.

„Наша средняя маржа продаж для новых договоров, с учетом процентной ставки, предлагаемой для энергоэффективной недвижимости, составляет 1,54%. Если исключить такие объекты, то средняя маржа выше и составляет 1,58–1,60% плюс Euribor“, – отметила Халланг.

На вопрос, что помогает клиенту договориться о более низкой марже, она ответила, что, безусловно, важную роль играют размер первоначального взноса и стабильный доход. Последнее обычно означает, что человек получает стабильную зарплату как минимум шесть месяцев.