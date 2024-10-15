Банк: несмотря на падение Euribor, рынок недвижимости еще не пробудился ото сна

„Последний раз Euribor находился на уровне, сопоставимом с прошлогодним, во время экономического кризиса 2008 года. Несмотря на то, что сейчас Euribor в целом на процентный пункт ниже, чем на пике, покупок недвижимости по-прежнему относительно мало. Покупатели ждут, что Euribor будет падать и дальше – если человек знает, что завтра что-то подешевеет, он будет откладывать покупку, но если он думает, что завтра это что-то подорожает, он предпочтет совершить сделку сейчас“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Однако он признал, что Euribor – не единственный, а лишь один из многих факторов, влияющих на покупку жилья. „Как только уровень Euribor достигнет примерно 2%, вряд ли что-то удержит от принятия решения о покупке. Я думаю, что мы достигнем этого уровня во второй половине следующего года. Однако на решение людей больше влияет общая экономическая ситуация в Эстонии и связанная с ней неопределенность, чем ставка Euribor“, – сказал он.

По словам Ребане, несмотря на отсутствие у людей интереса к покупке, дела у застройщиков обстоят не так уж плохо, поскольку не было ни спешных, ни вынужденных продаж, ни значительных банкротств среди застройщиков. Он пояснил, что за последние пару лет не было ни одной крупной новости, которая вывела бы застройщиков из равновесия. Последними большими сюрпризами были война в Украине и стремительный рост процентных ставок, но у застройщиков были резервы, чтобы с этим справиться.

Хотя покупательная способность населения падает, а дела в экономике сейчас обстоят не лучшим образом, Ребане считает, что в какой-то момент ситуация изменится. „Поскольку в последнее время не было крупных строительных и девелоперских проектов, в какой-то момент может возникнуть дефицит, который нужно будет срочно восполнить. Если возникнет ситуация, когда люди снова почувствуют себя увереннее, то повышенный спрос может снова создать давление и дать застройщикам возможность поднять цены“, – сказал он.