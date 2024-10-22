22.10.2024, 10:35
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что делать, если сосед без разрешения пользуется нашей дорогой?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
„На нашей территории есть частная дорога, которая принадлежит только нам. Теперь сосед решил, что хочет ездить домой по нашей дороге. Кроме того, он хранит на нашей земле лесозаготовительную технику и материалы, полученные в результате санитарной рубки. Должен ли я подчиняться требованиям приграничного соседа? Он угрожал нам и судом“, — пишет обеспокоенный читатель Maaleht.
Отвечает лектор экономического факультета Юридического института TalTech Уно Фельдшмидт.
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