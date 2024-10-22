Недвижимость
22.10.2024, 10:35

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что делать, если сосед без разрешения пользуется нашей дорогой?

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Uno Feldschmidt
Частная дорога.
Частная дорога.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„На нашей территории есть частная дорога, которая принадлежит только нам. Теперь сосед решил, что хочет ездить домой по нашей дороге. Кроме того, он хранит на нашей земле лесозаготовительную технику и материалы, полученные в результате санитарной рубки. Должен ли я подчиняться требованиям приграничного соседа? Он угрожал нам и судом“, — пишет обеспокоенный читатель Maaleht.

Отвечает лектор экономического факультета Юридического института TalTech Уно Фельдшмидт.

По-видимому, в этом вопросе есть две проблемы. Одной проблемой является использование соседом собственности или земельного участка для хранения переработанного лесоматериала, а другой – использование частной дороги третьими лицами, т.е. в общественных целях. В общем смысле речь идет о право собственности на недвижимое имущество или земельный участок, а согласно Закону о вещном праве (AÕS § 68), собственность представляет собой полную юридическую власть лица над вещью.

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