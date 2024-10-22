ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что делать, если сосед без разрешения пользуется нашей дорогой?

Отвечает лектор экономического факультета Юридического института TalTech Уно Фельдшмидт.

По-видимому, в этом вопросе есть две проблемы. Одной проблемой является использование соседом собственности или земельного участка для хранения переработанного лесоматериала, а другой – использование частной дороги третьими лицами, т.е. в общественных целях. В общем смысле речь идет о право собственности на недвижимое имущество или земельный участок, а согласно Закону о вещном праве (AÕS § 68), собственность представляет собой полную юридическую власть лица над вещью.