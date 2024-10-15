Недвижимость
15.10.2024, 15:47

Владелец центра Solaris начал продавать недвижимость в Эстонии

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Компания Colliers продает три строительных магазина Bauhof и один магазин A1000 Market, входящих в местный портфель шведского фонда недвижимости. Решение касательно принадлежащего тому же владельцу торгового центра Solaris пока не принято, пишет dv.ee.

Нового владельца ищут магазины Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также магазин A1000 Market в Выру, сообщил член правления владельца недвижимости Sõbra Ärikeskus Яанус Янек Юсс. Colliers рекламирует магазины как коммерческую недвижимость с долгосрочным доходом, доступную как по отдельности, так и в виде портфеля.

Тому же шведскому владельцу принадлежит право застройки торгового центра Solaris в Таллинне. По словам Юсса, владельцы еще не решили, что делать с этим объектом недвижимости.

Читайте подробнее на dv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии