Владелец центра Solaris начал продавать недвижимость в Эстонии

Нового владельца ищут магазины Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также магазин A1000 Market в Выру, сообщил член правления владельца недвижимости Sõbra Ärikeskus Яанус Янек Юсс. Colliers рекламирует магазины как коммерческую недвижимость с долгосрочным доходом, доступную как по отдельности, так и в виде портфеля.