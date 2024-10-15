15.10.2024, 15:47
Владелец центра Solaris начал продавать недвижимость в Эстонии
Нового владельца ищут магазины Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также магазин A1000 Market в Выру, сообщил член правления владельца недвижимости Sõbra Ärikeskus Яанус Янек Юсс. Colliers рекламирует магазины как коммерческую недвижимость с долгосрочным доходом, доступную как по отдельности, так и в виде портфеля.
Тому же шведскому владельцу принадлежит право застройки торгового центра Solaris в Таллинне. По словам Юсса, владельцы еще не решили, что делать с этим объектом недвижимости.