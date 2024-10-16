ЭКСПЕРТ | Долгожданный Euribor ниже 3% может быть тревожным сигналом(3)
Восемь кварталов экономического спада оставили след, и восстановление после кризиса будет довольно медленным. Экономика Эстонии имеет несколько сильных сторон, которые помогут справиться с его последствиями, но будущее представляется не вполне радужным, предостерегает руководитель отдела контроля кредитных рисков Swedbank Урмас Симсон, пишет dv.ee.
Если в какой-то момент ожидалось, что шестимесячный Euribor упадет ниже 3% к весне 2025, то сейчас этого ждут уже до конца нынешнего года. Вероятно, так и будет, поскольку с конца прошлого года рыночные ожидания по процентным ставкам довольно точно сбывались. Однако стоит учитывать, что долгожданный уровень ниже 3% может быть тревожным сигналом, потому что за последние 25 лет в трех из четырех случаев снижение процентных ставок приводило к экономическому спаду в крупных странах.
Смягчающее влияние снижения процентных ставок также не стоит переоценивать. Если остаток выданных жилищных кредитов составляет 11,4 миллиарда евро, то снижение процентных ставок на один процентный пункт дает экономию в размере 114 миллионов евро в год, а для кредитов предприятий годовая экономия от снижения ставок составляет около 100 миллионов евро. Однако стоимость предстоящего пакета повышения налогов – налога на автомобили, налога на прибыль предприятий и повышения налога с оборота – составляет миллиард евро. В любом случае, потенциальные последствия для экономики, вызванные потенциальным экономическим ростом и запланированными изменениями налогов, будут более значительными, чем падение ставок.