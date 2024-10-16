ЭКСПЕРТ | Долгожданный Euribor ниже 3% может быть тревожным сигналом

Если в какой-то момент ожидалось, что шестимесячный Euribor упадет ниже 3% к весне 2025, то сейчас этого ждут уже до конца нынешнего года. Вероятно, так и будет, поскольку с конца прошлого года рыночные ожидания по процентным ставкам довольно точно сбывались. Однако стоит учитывать, что долгожданный уровень ниже 3% может быть тревожным сигналом, потому что за последние 25 лет в трех из четырех случаев снижение процентных ставок приводило к экономическому спаду в крупных странах.