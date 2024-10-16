ФОТО | Началось строительство нового жилого района стоимостью 17 млн евро

Общая площадь нового жилого района на 120 квартир, который будет построен рядом с сосновым парком в центре Кейла, составляет 30 000 квадратных метров. Район Кейла Паргикодуд спроектирован с учётом ценности парковой зоны и существующего озеленения. „Дома Кейла Паргикодуд будут построены так, чтобы они гармонично вписались в существующий лесопарк, создавая приятную целостную жилую среду, и обеспечивая жителям района достаточную приватность“, — поделился руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. Он сказал также, что задача объединить таким образом в единое целое здания жилого района, парк и высокое озеленение стала для команды Apex Arhitektuuribüro довольно сложным, но вдохновляющим вызовом, поскольку ей предстояло разработать проект, во многом исходя из местоположения и его особенностей.

По словам руководителя Invego, сегодня городу Кейла отдают предпочтение семьи, которые, с одной стороны, хотят жить в спокойной и безопасной жилой среде, а с другой – неподалёку от Таллинна, куда можно легко добраться. Особенно привлекательным делают Кейла высокие темпы развития города и очень хорошо развитая инфраструктура. „Как застройщик, мы встретили среди руководства города искреннее желание и готовность вместе с нами искать для будущих жителей этого жилого района действительно лучшие решения, и нам кажется, что с таким же позитивным настроем сегодня развивается весь город“, – прокомментировал Кристьян-Тор Вяхи плодотворность сотрудничества с местным самоуправлением.