С Эстонией не сравнить: затраты на покупку недвижимости в странах Средиземноморья огромны

Солнечная квартира на Тенерифе или дом в горах Италии – оба варианта звучат заманчиво для эстонца, который стремится укрыться в странах Средиземноморья от холодной зимы и часто отсутствующего лета. Приятно же зимой под пальмой заряжать свои „аккумуляторы“, а когда в Эстонии руки заняты работой, можно сдавать недвижимость в аренду и получать доход.

Однако в разных странах следует учитывать различные затраты на приобретение и продажу недвижимости, а также аренда может приносить весьма разный доход. И хотя мы все находимся в Европейском Союзе, при покупке недвижимости в чужой стране нужно быть готовым к немного другим правилам, чтобы мечта о Средиземноморье не превратилась в настоящий кошмар.