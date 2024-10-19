Замена стояков: что нужно знать о ремонте канализации и как его пережить?

Четыре вопроса эксперту

1. Известно ли, как много домов в Таллинне, в Эстонии нуждаются в замене стояков или уже произвели эти работы?

Общей статистики по стоякам канализации отдельных домов никто не ведёт. Обычный рекомендованный срок эксплуатации чугунных стояков – 40 лет. Многое зависит и от режима их эксплуатации, чугунные трубы могут прослужить более долгий срок.

2. Зачастую жильцы боятся работ по замене, т. к. на какой-то период они лишаются удобств. Как обычно на практике протекает процесс ремонта? Какие советы вы бы дали жильцам, чтобы они были готовы к нему?

Наступает период, когда трубы необходимо заменить, и от этого никуда не денешься, это неизбежная необходимость.

В первую очередь старую канализационную систему осматривают, оценивают ее состояние, изучают проектную и строительную документацию. На основании этих данных готовят дефектную ведомость и составляют смету. Собранная информация и документы позволят внести вопрос о замене чугунной канализации в повестку общего собрания.

Собственники должны принять решение о замене чугунной канализации. Разумеется, они должны понимать плюсы и минусы разных материалов, а также видеть разницу в цене на их закупку и на выполнение работ.

Когда подготовительные работы завершены, приступают непосредственно к замене чугунной канализации на пластиковую. Заказчик информирует собственников, а подрядчик договаривается о доступе в квартиры (если это предусмотрено договором на выполнение работ), закупает и доставляет материалы, готовит план производства работ и приступает к его реализации.

В первую очередь проводят демонтаж. Это самый трудоемкий и сложный процесс. Приходится разбирать декоративные панели (если это предусмотрено договором на выполнение работ), а затем в стесненных условиях разбирать чугунные стояки канализации. Делать это приходится в очень сжатые сроки, так как жильцы остаются без водоотведения. Когда стояки разобраны, практически сразу приступают к монтажу нового стояка. Эта работа обычно занимает немного времени. Новый стояк вводится в эксплуатацию в тот же день.

Следующий этап – заделка межэтажных перекрытий и восстановительные работы. После завершения ремонта подрядчик убирает и вывозит мусор.

Основные советы: не препятствовать выполнению работ; желательно устанавливать перед стояками быстросъёмные декоративные панели, как вариант можно установить подходящие по размерам лючки.

3. Как правило, восстанавливать стены в своей квартире после замены стояков должны сами жильцы за свой счет…

В вопросе, кто снимает и восстанавливает панели, исходят из изначального проекта здания. Если они не были предусмотрены проектом, то это забота собственника. Вместе с тем, квартирособственники могут предварительно обсудить этот вопрос и принять на общем собрании соответствующие решения.

Выбор фирм для проведения работ по замене стояков канализации довольно большой. Ориентироваться надо не только на стоимость работ. Желательно собрать отзывы от КТ, где эти фирмы уже меняли стояки, проверить открытую информацию о фирме. Даже у самых-самых лучших могут произойти какие-то накладки.

4. Насколько долговечны новые стояки? Чем они лучше или хуже прежних?