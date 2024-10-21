21.10.2024, 10:53
Euribor продолжает снижаться(4)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей недели опустилась до 3,028%, пишет rus.err.ee.
Это самый низкий показатель с середины марта 2023 года, передают утренние теленовости ETV+.
При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 2,8%.