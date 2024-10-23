23.10.2024, 09:43
Квадратный метр новой квартиры в Эстонии дороже, чем в Дании и Италии(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если сравнить с другими европейскими столицами, цены на квартиры в Таллинне бьют все рекорды.
По данным Земельного департамента, в конце прошлого года квадратный метр новой квартиры в Эстонии стоил 2999 евро (цены новых квартир в Таллинне в расчет не брались). Это больше, чем средняя цена квадратного метра новой квартиры в Дании (2987 евро/м2), Испании (2745 евро/м2) или Италии (2118 евро/м2).
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