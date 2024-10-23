Недвижимость
23.10.2024, 09:43

Квадратный метр новой квартиры в Эстонии дороже, чем в Дании и Италии

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ДОРОГОЙ ГОРОД | Если для покупки новой квартиры среднестатистическому датчанину нужно накопить менее пяти годовых зарплат, то жителю Таллинна придется потратить почти в два раза больше.
ДОРОГОЙ ГОРОД | Если для покупки новой квартиры среднестатистическому датчанину нужно накопить менее пяти годовых зарплат, то жителю Таллинна придется потратить почти в два раза больше.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Если сравнить с другими европейскими столицами, цены на квартиры в Таллинне бьют все рекорды.

По данным Земельного департамента, в конце прошлого года квадратный метр новой квартиры в Эстонии стоил 2999 евро (цены новых квартир в Таллинне в расчет не брались). Это больше, чем средняя цена квадратного метра новой квартиры в Дании (2987 евро/м2), Испании (2745 евро/м2) или Италии (2118 евро/м2).

Статистика цен на новые квартиры в Дании и Италии взята из отчета консалтинговой компании Deloitte and Touche, представленного в августе этого года. Эксперты сравнили цены на новое и вторичное жилье в отдельных европейских странах. Эстония в отчете не упоминается, поэтому при сравнении цен эстонской недвижимости с остальной Европой Eesti Ekspress опирается на данные Земельного департамента.

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