Квадратный метр новой квартиры в Эстонии дороже, чем в Дании и Италии

По данным Земельного департамента, в конце прошлого года квадратный метр новой квартиры в Эстонии стоил 2999 евро (цены новых квартир в Таллинне в расчет не брались). Это больше, чем средняя цена квадратного метра новой квартиры в Дании (2987 евро/м2), Испании (2745 евро/м2) или Италии (2118 евро/м2).

Статистика цен на новые квартиры в Дании и Италии взята из отчета консалтинговой компании Deloitte and Touche, представленного в августе этого года. Эксперты сравнили цены на новое и вторичное жилье в отдельных европейских странах. Эстония в отчете не упоминается, поэтому при сравнении цен эстонской недвижимости с остальной Европой Eesti Ekspress опирается на данные Земельного департамента.