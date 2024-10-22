ЭКСПЕРТ | Рынок недвижимости достиг своего дна в прошлом году, и в будущем можно ожидать позитивных изменений

Несмотря на это, в последние месяцы рынок оставался относительно статичным. В сентябре в Эстонии было заключено 1847 сделок купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем в августе. Однако по сравнению с прошлым годом количество сделок все же значительно увеличилось. „Похоже цикл спада рынка достиг своего дна в прошлом году, и в будущем можно ожидать позитивных изменений“, - отметил Уйбомяэ. О росте интереса покупателей говорит и увеличение количества запросов на портале Kinnisvara24. В сентябре количество связанных с продажей квартир запросов выросло более чем на 20%.

Согласно статистике портала Kinnisvara24, предложений квартир стало больше практически по всей Эстонии. В Таллинне заметнее всего активность выросла в районе Кристийне, где количество предложений увеличилось на 106%. Значительный рост также наблюдается в Пыхья-Таллинне (88%) и Ласнамяэ (79%). Из других крупных городов в Кохтла-Ярве количество предложений увеличилось на 75,8%, а в Пярну на 62%. В Тарту и Нарве рост предложений был более сдержанным – соответственно 24% и 14%.

В этих двух городах также снизилось количество сделок – в Тарту на 5%, а в Нарве на 23% по сравнению с сентябрем прошлого года. Среди районов Таллинна наибольшее снижение числа сделок имело место в Нымме (-54%). А вот больше всего сделок было заключено в Ласнамяэ и Мустамяэ. В других местах рост числа предложений не привел к значительному увеличению активности покупателей.