22.10.2024, 14:32
Шестимесячный Euribor упал ниже 3%
Двенадцатимесячный Euribor, который является компонентом ипотечных кредитов в ряде стран, уже снизился до 2,630%. Это самый низкий уровень за два года, который в последний раз наблюдался в октябре 2022 года.
Краткосрочные ставки Euribor — на 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца — вчера оставались выше 3,1%.
Годовой Euribor начал падать еще летом. Так, в июне процентная ставка была примерно на один процентный пункт выше. После этого Европейский центральный банк начал снижать базовые процентные ставки, в результате чего к настоящему времени депозитная ставка достигла 3,25%.