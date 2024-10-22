Недвижимость
22.10.2024, 14:32

Шестимесячный Euribor упал ниже 3%

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Вчера шестимесячный Euribor впервые с января 2023 года упал ниже 3%, ставка была зафиксирована на уровне 2,972%. В прошлую пятницу процентная ставка составляла 3,028%, что делает это крупнейшим однодневным снижением в этом году, пишет dv.ee.

Двенадцатимесячный Euribor, который является компонентом ипотечных кредитов в ряде стран, уже снизился до 2,630%. Это самый низкий уровень за два года, который в последний раз наблюдался в октябре 2022 года.

Краткосрочные ставки Euribor — на 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца — вчера оставались выше 3,1%.

Годовой Euribor начал падать еще летом. Так, в июне процентная ставка была примерно на один процентный пункт выше. После этого Европейский центральный банк начал снижать базовые процентные ставки, в результате чего к настоящему времени депозитная ставка достигла 3,25%.

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