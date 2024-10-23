ОПРОС | Эксперты рекомендуют покупать квартиры в Таллинне, а не арендовать

Среди респондентов было почти в два раза больше экспертов, по мнению которых, выгоднее купить квартиру, чем арендовать ее. „Арендные платежи — это инвестиции в чужую недвижимость, а покупка собственного жилья — это инвестиция в будущее, которая помогает наращивать капитал. Кроме того, приобретение жилья в собственность гарантирует покупателю больше независимости от колебаний цен на аренду“, — прокомментировал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, добавив, что, хотя почти половина экспертов считает, что количество сдаваемых в аренду квартир в Таллинне в ближайшие шесть месяцев увеличится, к снижению цен на аренду это всё равно не приведет.

По мнению специалистов, в ближайшее время на таллиннском рынке недвижимости больших колебаний цен не предвидится, тем не менее, 75% респондентов опроса считают, что сейчас стоит покупать или придержать квартиру, и лишь 12%, наоборот, считают, что сейчас самое подходящее время для продажи. „За этими цифрами стоит уверенность, что в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок, рост цен на входящие в строительстве и накопившийся спрос повысят общий уровень цен на квартиры“, – пояснил Вахтер.

В опросе, проведённом в сентябре по инициативе 1Partner Kinnisvara, приняли участие 142 профессионала, в основном маклеры, оценщики недвижимости и застройщики из 55 различных предприятий сферы недвижимости, работающих в Таллинне. Более половины респондентов работают в этой сфере более десяти лет.