Ремонт и стройка
23.10.2024, 14:48

Достигнуто ли дно? Строители опасаются еще более тяжелого года

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Jarhe Photography | Shutterstock

„Скорее, заметно охлаждение, а не оживление“, — оценил ситуацию в строительном секторе руководитель Tartu Ehitus Алар Лоо. Он смотрит в будущее с беспокойством, пишет dv.ee.

Хотя в целом в экономике уже ожидается оживление, на строительном рынке дно еще не достигнуто, считает Лоо: „Последние два года для строителей были более-менее нормальными, но я думаю, что в следующем году стоит очень осторожно брать на себя риски“.

Цены на строительные материалы пока остаются на прежнем уровне, но ходят слухи, что производители материалов уже предупредили строителей о предстоящем росте цен. Заказчиков становится все меньше, и они рассчитывают на скидки, выяснилось из бесед с представителями строительных компаний.

Однако есть и те, кто настроен оптимистичнее, чем Алар Лоо.

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