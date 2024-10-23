Достигнуто ли дно? Строители опасаются еще более тяжелого года

Хотя в целом в экономике уже ожидается оживление, на строительном рынке дно еще не достигнуто, считает Лоо: „Последние два года для строителей были более-менее нормальными, но я думаю, что в следующем году стоит очень осторожно брать на себя риски“.

Цены на строительные материалы пока остаются на прежнем уровне, но ходят слухи, что производители материалов уже предупредили строителей о предстоящем росте цен. Заказчиков становится все меньше, и они рассчитывают на скидки, выяснилось из бесед с представителями строительных компаний.

Однако есть и те, кто настроен оптимистичнее, чем Алар Лоо.