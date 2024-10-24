Маклер: на рынке недвижимости в Нарве наблюдается застой

„Продавцов гораздо больше, чем покупателей. Объектов на продаже очень много, они разного качества. Есть покупатели, которые ищут хорошие, качественные и интересные квартиры. Пожелания у людей чаще всего одинаковые, чтобы был невысокий этаж, чтобы квартира была с балконом. Это может быть пятиэтажный или девятиэтажный дом. Желательно, чтобы квартира была с ремонтом“, – сказал маклер Сергей Горлач.