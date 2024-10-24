Недвижимость
24.10.2024, 15:31

Маклер: на рынке недвижимости в Нарве наблюдается застой

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Ingrid Pakats | Shutterstock

Рынок недвижимости в Нарве существует в основном за счет внутреннего спроса. Некоторые квартиры падают в цене, другие растут, пишет rus.err.ee.

По оценке местных маклеров, на рынке недвижимости в Нарве наблюдается определенный застой. Потенциальные покупатели стали более требовательны в выборе жилья, передает „Актуальная камера“.

„Продавцов гораздо больше, чем покупателей. Объектов на продаже очень много, они разного качества. Есть покупатели, которые ищут хорошие, качественные и интересные квартиры. Пожелания у людей чаще всего одинаковые, чтобы был невысокий этаж, чтобы квартира была с балконом. Это может быть пятиэтажный или девятиэтажный дом. Желательно, чтобы квартира была с ремонтом“, – сказал маклер Сергей Горлач.

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