Банк: какие факторы влияют на стоимость вашей квартиры

Заметное изменение касается количества комнат . „Более ценятся квартиры, где на одной и той же площади больше комнат. В начале 2000-х строились квартиры с большими просторными комнатами, но сейчас больше ценятся квартиры оптимального размера с большим количеством комнат, чтобы создать, например, домашний офис или отдельную комнату для каждого ребенка“, — рассказывает Ватсель.

По ее словам, покупатели сегодня отдают предпочтение квартирам с центральным отоплением или собственной системой отопления из-за колебаний цен на энергию, и такие квартиры стоят на 5-10% дороже, чем квартиры с печным или электрическим отоплением. Также важна вентиляционная система — квартиры с вентиляцией с рекуперацией тепла дороже, так как она сохраняет тепло, снижает потребление энергии и обеспечивает приток свежего воздуха. В отношении размера квартир действует масштабный эффект: цена квадратного метра в меньшей квартире выше, чем в более крупной. Например, цена квадратного метра двухкомнатной квартиры площадью 40 м² обычно выше, чем у квартиры площадью 50 м².

Она советует обращать внимание в Регистре строений на то, сделан ли энергетический сертификат на основе расчетного проекта или реального потребления энергии здания. „Энергетический сертификат, основанный на расчетах, как правило, не учитывает реальные привычки потребителей, и фактический класс энергопотребления может оказаться ниже расчетного“, — подчеркивает Ватсель.

Покупатели готовы платить больше за квартиры в энергоэффективных зданиях , так как они позволяют экономить на коммунальных расходах. „Если раньше оценивали состояние здания по тому, было ли оно отремонтировано или нет, то сейчас покупатели чаще обращают внимание на энергоэффективность здания и ежемесячные расходы на отопление и ремонтный фонд“, — отмечает Ватсель.

Исторически основным фактором, влияющим на цену недвижимости, было местоположение. „Зато за последнее десятилетие изменилось восприятие важности энергоэффективности, условий проживания и потребностей, что оказывает влияние на рыночную стоимость квартир“, — говорит Кэтлин Ватсель , руководитель отдела финансирования частных лиц в LHV, опираясь на опыт оценщиков недвижимости банка.

В результате спроса на большее количество комнат в советских панельных домах часто происходили изменения планировки квартир: внутри квартиры менялись технические системы, и кухня переносилась в одну из стен гостиной, а бывшая кухня становилась дополнительной комнатой. Также проводились изменения, такие как объединение кухни с гостиной или расширение ванной комнаты за счет коридора.

„При изменении планировки квартиры важно, чтобы она была узаконена, а документы в регистрах были бы в порядке. В случае незаконного сноса стен оценщики часто вычитают приблизительную стоимость „узаконивания“ работ из стоимости недвижимости. Также ликвидность квартир с незаконной перепланировкой ниже“, — подчеркивает Ватсель.

При оценке квартир для выяснения рыночной стоимости в основном сравниваются квартиры в аналогичных зданиях. Например, если оцениваемая квартира находится в пятиэтажном панельном доме, то ее не будут сравнивать с квартирой в девятиэтажном или сталинском доме, так как их цены могут значительно различаться.

„Например, на рынке существует явная тенденция, что квартиры в сталинских домах из эпохи советской застройки высоко ценятся из-за высоких потолков и толстых кирпичных стен“, — добавляет Ватсель.