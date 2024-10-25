„Город не хочет брать наши деньги, только тратить“. Имущество идет под снос
Восемь гаражей в Пыхья-Таллинне было решено сровнять с землей, меру эту оправдывают в том числе перспективным расширением улицы Хундипеа и развитием одноименного района. Девелопер Маркус Хяэль, впрочем, связь проекта со сносом гаражей опровергает, пишет dv.ee.
В сентябре жители Пыхья-Таллинна обнаружили на дверях гаражей, которыми пользуются много десятилетий, объявление о скором сносе. Районная управа потребовала эвакуировать вещи из боксов в течение двух недель.
Гаражи за домом по улице Теэстузе, 58, отделяющие его от железной дороги на полуостров Пальяссааре, были сооружены полвека назад — большинство из них изначально принадлежали магазину, работавшему по тому же адресу. Затем гаражи по адресу Хундипеа, 4 и 6 перешли под управление тогда еще советской армии — а военные позволили жильцам дома безвозмездно ими распоряжаться. Эстонские Силы обороны, унаследовавшие имущество после восстановления независимости, тоже не спешили прогонять пользователей. А в 2016 году гаражи были переданы в собственность города и перешли под управление управы Пыхья-Таллинна.