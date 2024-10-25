„Город не хочет брать наши деньги, только тратить“. Имущество идет под снос

Гаражи за домом по улице Теэстузе, 58, отделяющие его от железной дороги на полуостров Пальяссааре, были сооружены полвека назад — большинство из них изначально принадлежали магазину, работавшему по тому же адресу. Затем гаражи по адресу Хундипеа, 4 и 6 перешли под управление тогда еще советской армии — а военные позволили жильцам дома безвозмездно ими распоряжаться. Эстонские Силы обороны, унаследовавшие имущество после восстановления независимости, тоже не спешили прогонять пользователей. А в 2016 году гаражи были переданы в собственность города и перешли под управление управы Пыхья-Таллинна.