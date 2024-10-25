ЭКСПЕРТ | Может ли неоплаченный штраф за парковку помешать вам получить жилищный кредит?

„Хотя процесс подачи заявки на кредит довольно прост для клиента, банк должен тщательно проанализировать платежное поведение заявителя, в том числе проверить возможные проблемы с платежами, прежде чем предложить и выдать кредит. Если у человека есть задолженности, это, безусловно, будет играть очень важную роль при принятии решения о выдаче кредита“, – объясняет Хелина Кикас.

Хотя при оплате любого счета или штрафа необходимо тщательно соблюдать сроки оплаты, наиболее серьезными проблемами, по мнению Кикас, являются задержки платежей более чем на несколько дней. „Ошибки случаются со всеми, и это понятно. Однако если сроки оплаты неоднократно пропускаются или счета оплачиваются значительно позже положенного срока, это, безусловно, тревожный знак“, – сказала она.

Кикас отметила, что если у человека в прошлом были проблемы с оплатой, но теперь они преодолены, и клиент объяснил, что произошло и почему (например, случайно оставленный неоплаченным штраф за парковку или ошибка в оплате счета), то к этому обычно относятся с пониманием.

Кикас пояснила, что, хотя предыдущая неуплата не всегда означает отрицательное решение по кредиту, небрежное отношение к платежам может увеличить стоимость кредита, то есть процентную ставку. „Однако следует подчеркнуть, что платежное поведение – не единственный фактор, влияющий на процентную ставку. Процентная ставка по жилищному кредиту во многом зависит от самого человека и, прежде всего, от его доходов и обязательств. Она также зависит от приобретаемой недвижимости, ее местоположения, состояния и цены“, – добавила она.

Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor отмечает, что по сравнению с другими странами Балтии жители Эстонии наиболее примерны в погашении кредитов, а доля просроченных кредитов у них самая маленькая. „Как правило, люди не прекращают возвратные платежи по жилищным кредитам и лизингу даже при возникновении финансовых трудностей. Поэтому можно сказать, что дом и автомобиль очень важны для жителей Эстонии, а хорошая дисциплина обеспечивает образцовое платежное поведение“, – говорит Хелина Кикас.