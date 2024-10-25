Просите — и дадут вам: процентные ставки по жилищным кредитам стремительно падают

Когда в начале года средние маржинальные ставки банков составляли около 1,8%, мы писали в Äripäev о „гонке процентных ставок“ для заемщика Карла, который обошел банки, работающие в Эстонии, в поиске лучшего предложения. Этот поиск завершился гораздо более выгодной ставкой, чем было принято считать минимальной на рынке, и Карл смог купить дом в кредит неподалеку от Пярну на удивительно выгодных условиях.

Когда в январе Luminor предложил Карлу ставку в 1,35%, глава отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма заявила, что средняя ставка останется на уровне 1,8%. Однако теперь слухи, распространявшиеся в последние недели, подтвердились: уже можно получить кредит под гораздо более низкий процент, и заемщики активно запрашивают такие условия.

По данным Банка Эстонии, к концу августа средняя маржинальная ставка по жилищным кредитам уже составляла 1,6%, а в июле и марте она временно опускалась до 1,5%.