В Эстонии стартовал новый раунд распределения пособий на реновацию многоквартирных домов

Общий объем раунда подачи заявок составляет 170 миллионов евро. Он разделен по регионам - например, 10 миллионов евро выделены Ида-Вирумаа, 7,5 млн евро - Йыгевамаа и 6,5 млн евро - Ляэне-Вирумаа, передает „Актуальная камера“.

Распределение зависит от количества квартир в регионе, стоимости недвижимости и доходах домохозяйств. Дополнительно 15 миллионов евро из средств Фонда справедливого перехода также будут направлены на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа.