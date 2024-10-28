Ремонт и стройка
28.10.2024, 14:55

В Эстонии стартовал новый раунд распределения пособий на реновацию многоквартирных домов

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: M.Pakats | Shutterstock

С понедельника, 28 октября, квартирные товарищества могут обращаться за субсидией на реконструкцию многоквартирных домов, пишет rus.err.ee.

Общий объем раунда подачи заявок составляет 170 миллионов евро. Он разделен по регионам - например, 10 миллионов евро выделены Ида-Вирумаа, 7,5 млн евро - Йыгевамаа и 6,5 млн евро - Ляэне-Вирумаа, передает „Актуальная камера“.

Распределение зависит от количества квартир в регионе, стоимости недвижимости и доходах домохозяйств. Дополнительно 15 миллионов евро из средств Фонда справедливого перехода также будут направлены на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа.

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