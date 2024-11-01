ВИДЕО | Из-за отсутствия обратного клапана подвал дома в Ласнамяэ затопило фекалиями

В пятиэтажке по адресу ул. Вирби, 8 засорилась канализация, и все ее содержимое начало заполнять подвал.

Как отметило „Зеркало“, следы фекального потопа видны до сих пор.

Куда сложнее было идентифицировать источник всего этого добра. Сперва член правления квартирного товарищества Елена Соловьёва подумала, что прорвало канализацию в самом доме, но визуально все трубы были целыми.

А вот когда был вызван сантехник, источник всех бед стал очевиден. Всему виной оказался обратный клапан.

Елена даже перепроверила всю документацию, которую товариществу передал застройщик, - в проекте обратных клапанов тоже нет. А это значит, что история с потопом в будущем может повториться еще раз, а то и не один.

„Зеркало“ посетило цокольный этаж, и, осмотревшись, пришло к выводу, что уровень установленных тут трапов очевидно ниже уровня городской канализации, а значит по всем законам физики при малейшем заторе из канализационных труб все польется сюда. Что, собственно, уже и произошло. Поэтому обратные клапаны тут действительно необходимы. Обратный клапан всему виной. А если их нет, то возникает вопрос - кто же это всё так построил, и главное - кто все эти работы принял.

Есть у Елены вопросы и к компании Tallinna Vesi, которая не торопилась устранять потоп. А ведь не стоит забывать, что в подвале расположены электрощиты. И если бы их затопило, то могло бы серьезно шарахнуть.

И это при том, что дом Елены тут вообще ни в чем не виноват, ведь засор-то произошел именно на трассе Tallinna Vesi. И именно это создало дому на Вирби кучу проблем.

В Tallinna Vesi „Зеркалу“ сообщили, чтобы держать, так скажем, бригаду экстренного реагирования на круглосуточном дежурстве, нужны деньги, а это означало бы увеличение тарифов на воду для всех жителей Таллинна.