ВИДЕО | Из-за отсутствия обратного клапана подвал дома в Ласнамяэ затопило фекалиями
Подвал дома на улице Вирби в столичном районе Ласнамяэ затопило из-за проблем с канализацией, платить за ликвидацию аварии придется жильцам, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
В пятиэтажке по адресу ул. Вирби, 8 засорилась канализация, и все ее содержимое начало заполнять подвал.
Как отметило „Зеркало“, следы фекального потопа видны до сих пор.
Куда сложнее было идентифицировать источник всего этого добра. Сперва член правления квартирного товарищества Елена Соловьёва подумала, что прорвало канализацию в самом доме, но визуально все трубы были целыми.
А вот когда был вызван сантехник, источник всех бед стал очевиден. Всему виной оказался обратный клапан.
Елена даже перепроверила всю документацию, которую товариществу передал застройщик, - в проекте обратных клапанов тоже нет. А это значит, что история с потопом в будущем может повториться еще раз, а то и не один.
„Зеркало“ посетило цокольный этаж, и, осмотревшись, пришло к выводу, что уровень установленных тут трапов очевидно ниже уровня городской канализации, а значит по всем законам физики при малейшем заторе из канализационных труб все польется сюда. Что, собственно, уже и произошло. Поэтому обратные клапаны тут действительно необходимы. Обратный клапан всему виной. А если их нет, то возникает вопрос - кто же это всё так построил, и главное - кто все эти работы принял.
Есть у Елены вопросы и к компании Tallinna Vesi, которая не торопилась устранять потоп. А ведь не стоит забывать, что в подвале расположены электрощиты. И если бы их затопило, то могло бы серьезно шарахнуть.
И это при том, что дом Елены тут вообще ни в чем не виноват, ведь засор-то произошел именно на трассе Tallinna Vesi. И именно это создало дому на Вирби кучу проблем.
В Tallinna Vesi „Зеркалу“ сообщили, чтобы держать, так скажем, бригаду экстренного реагирования на круглосуточном дежурстве, нужны деньги, а это означало бы увеличение тарифов на воду для всех жителей Таллинна.
А поскольку ночные аварии происходят не так уж и часто, было принято решение держать людей наготове, но по домам. Тем более, что установка упомянутого клапана в ситуации, когда уровень общей канализации находится выше точки подключения дома, прямо предусмотрена Законом о центральном водоснабжении и канализации.
В Tallinna Vesi уверены, что будь клапан на месте, дом на Вирби и не затопило бы вовсе. Поэтому Tallinna Vesi не чувствует за собой никакой вины, и ничего компенсировать квартирному товариществу не будет.
Чтобы узнать, почему в доме на Вирби, 8 нет обратных клапанов, „Зеркало“ первым делом обратились к строителю - фирме Nordecon, в которой сказали, что это вопрос к застройщику, то есть заказчику здания - фирме Liven. Но в Liven в свою очередь сказали, что это либо вопрос к строителю (Nordecon), либо к проектировщику - фирме K Projekt. Однако оказалось, что в K Projekt больше не работает руководитель этого проекта. Поэтому и объяснять что-либо уже просто некому.
Однако „Зеркало“ все еще может узнать, почему город выдал разрешение дому, который не соответствует требованиям.
Свое упущение город признает - проект большой, и пропустить какую-то мелочь несложно. Тем не менее ответственность за все недостатки лежит на застройщике. Однако как-либо повлиять на застройщика и заставить его исправить все косяки город задним числом уже не может, так что разбираться с этим предстоит квартирному товариществу самостоятельно.
Вывод очевиден - обратные клапаны тут нужны. Теперь товариществу предстоит принять решение об их установке. А затем, скорее всего, нужно будет обращаться к юристам и выяснять, можно ли спустя восемь лет требовать каких-то компенсаций от застройщика.
Как выяснило „Зеркало“, спустя восемь лет выяснить, чья именно вина в том, что не был установлен этот несчастный клапан, будет, наверное, так же дорого, как и установить сам клапан. Кроме того, поиск виновника требует времени, а значит дом будет находиться под постоянной угрозой нового затопления в течение всего расследования.
Похоже, жителям дома на Вирби придется проглотить эту горькую пилюлю, и из своего кармана оплатить как расходы на ликвидацию аварии, так и установку обратного клапана.
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