Недвижимость
05.12.2024, 09:55

ФОТО | Отопление всего 250 евро в год! На одном из самых вожделенных участков в Таллинне идет строительство многоквартирных домов с видом на море

 
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Переходивший из рук в руки масштабный проект по застройке территории на Регати пст, 3, возле Pirita TOP, наконец-то дошел до стадии, когда дома возводятся, а примерно половина первой очереди уже распродана. Delfi Ärileht побывал на месте и поговорил с исполнительным директором и партнером Liven Андеро Лауром.

Если ехать от Рейди теэ в сторону Пирита, то первая строительная площадка — это именно та, где компания Liven AS возводит Regati. Ближе к городу со стороны моря больше территорий под застройку нет.

История участка длинная. Когда-то он принадлежал известным предпринимателям Айвару Туулбергу, Райво Ранду и Марселю Вихманну. Они получили детальную планировку и намеревались начать строительство, но продали участок погоревшему на нескольких проектах и недавно приговоренному к тюремному заключению в Финляндии Вельо Кууску. Поговаривали, что от его предложения было просто невозможно отказаться. Однако вскоре и это предприятие обанкротилось, а судебный пристав выставил недвижимость на аукцион.

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