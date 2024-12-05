ФОТО | Отопление всего 250 евро в год! На одном из самых вожделенных участков в Таллинне идет строительство многоквартирных домов с видом на море

Если ехать от Рейди теэ в сторону Пирита, то первая строительная площадка — это именно та, где компания Liven AS возводит Regati. Ближе к городу со стороны моря больше территорий под застройку нет.

История участка длинная. Когда-то он принадлежал известным предпринимателям Айвару Туулбергу, Райво Ранду и Марселю Вихманну. Они получили детальную планировку и намеревались начать строительство, но продали участок погоревшему на нескольких проектах и недавно приговоренному к тюремному заключению в Финляндии Вельо Кууску. Поговаривали, что от его предложения было просто невозможно отказаться. Однако вскоре и это предприятие обанкротилось, а судебный пристав выставил недвижимость на аукцион.