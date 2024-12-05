05.12.2024, 09:55
ФОТО | Отопление всего 250 евро в год! На одном из самых вожделенных участков в Таллинне идет строительство многоквартирных домов с видом на море
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Переходивший из рук в руки масштабный проект по застройке территории на Регати пст, 3, возле Pirita TOP, наконец-то дошел до стадии, когда дома возводятся, а примерно половина первой очереди уже распродана. Delfi Ärileht побывал на месте и поговорил с исполнительным директором и партнером Liven Андеро Лауром.
Если ехать от Рейди теэ в сторону Пирита, то первая строительная площадка — это именно та, где компания Liven AS возводит Regati. Ближе к городу со стороны моря больше территорий под застройку нет.
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