ЭКСПЕРТ | Пик Euribor остался где-то далеко, но повлияло ли это на рынок недвижимости?

По словам Хелины Кикас, рынок недвижимости Эстонии характеризуется спокойной тенденцией к повышению. „Различные кризисы, включая войну в Украине, оказали сильное влияние на всю экономику, и рынок недвижимости не остался незатронутым. Рост цен на сырье и энергетический кризис повлияли на чувство уверенности потребителей. В результате люди на некоторое время отложили принятие важных финансовых решений. Покупка жилья также была одним из тех решений, которые люди решили отложить из-за неопределенных условий и резкого повышения ставки Euribor“, – сказала она.

Однако сейчас шок для экономики в основном позади, а ставка Euribor пошла на спад, поэтому, по словам Кикас, мы видим признаки восстановления рынка. „Судя по ежемесячным отчетам Банка Эстонии, объемы продаж растут. Это говорит о том, что люди снова набираются смелости для совершения сделок и что дно уже пройдено“. Опрос, проведенный по заказу Luminor, также показал, что 22% жителей Эстонии планируют купить новое жилье в ближайшие три года. Однако говорить о восстановлении рынка пока нельзя, так как общее настроение людей довольно робкое“, – добавила Кикас.

Признаков падения цен нет, торгуется жилье на вторичном рынке

По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, все стороны извлекли уроки из предыдущего экономического кризиса, и в настоящее время нет никаких признаков дальнейшего резкого падения цен на недвижимость. „По сравнению с предыдущим кризисом, нынешняя ситуация, безусловно, более стабильна, и, как следствие, у кредитных клиентов не возникло проблем с обслуживанием своих обязательств. Недвижимость сейчас не дешевая, но не похоже, что цены будут падать“, – говорит она.