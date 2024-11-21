Квартиру продали вместе с телом хозяина: почему это случилось и как такого избежать?

Он поясняет: „Если в регистре отсутствуют какие-либо ссылки на то, что лицо умерло, и нет никаких фактических данных на месте (родственники, близкие не выражают беспокойства, соседи или управляющая компания не уведомили, что в квартире неприятный запах или возникла, например, долговая задолженность, и перемещения человека не наблюдается), тогда судебному исполнителю сложно исходить из предположения, что лицо обязательно умерло“.

„К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, когда должники не сотрудничают с судебным исполнителем или утверждают, что не знают о производстве (даже если мы ранее передали документы под подпись или убедились, что лицо фактически доступно по конкретному адресу и получило все уведомления), – констатирует Вольф. – Также довольно часто бывает, что должники живут или работают за границей. Поэтому законодательство предусмотрело возможности, условия и действия, как преодолевать такие ситуации и когда считать уведомления доставленными“.

Данный объект недвижимости продавала судебный исполнитель Элин Вилиппус. Ее помощник Сергей Вольф отметил, что из-за служебных ограничений судебный исполнитель не может раскрывать точные детали конкретного производства и не дает оценок действиям суда, но по мере возможности пролил свет на данную ситуацию для „МК-Эстонии“.

Полиция видимых следов преступления не обнаружила и отправила скелет на экспертизу. Первоначальная версия – прежний хозяин квартиры, которому было уже 63 года, скончался по естественным причинам у себя дома, и его никто не хватился.

Однако в сентябре этого года, когда житель Таллинна по хорошей цене купил себе квартиру в многоквартирном доме, расположенном в столичном районе Мустамяэ, выяснилось, что в данном случае прежний хозяин с квартирой не расстался. Что же там произошло?

Квартира с аукциона – это как кот в мешке. Зачастую покупатели не видят заранее объект – только его параметры и адрес. Но недвижимость на торги выставляют по цене существенно ниже рыночной. Поскольку изначально предполагают, что квартира должника – „убитая“, и в ней придется менять все, покупатель готов к тому, что в квартире придется делать капитальный ремонт и полностью обновлять обстановку.

По его словам, недвижимость обычно продают через суд, как и в данном случае, потому, что все предыдущие исполнительные действия не дали желаемого результата: добровольно долг не заплатили, на счетах должника в Эстонии нет средств, других доходов нет, другого имущества также нет.

„Закон не требует предварительно осматривать арестованное имущество, но мы стараемся делать это практически перед каждым аукционом – с целью еще раз объяснить владельцу, как будет продолжаться процесс, и получить обзор продаваемого имущества, – говорит Вольф. – Мы направляем владельцу просьбу сообщить подходящее время для осмотра имущества. Если не получаем ответа, то отправляем следующее уведомление с конкретной датой, когда придем на осмотр. К сожалению, сотрудничество владельцев в этом отношении часто ограничено, и доступ просто не предоставляют – дверь не открывают, и никаких объяснений не дают. Я также несколько раз лично приходил к двери, но за порог переступить не удалось“.

Он подчеркивает: без согласия владельца закон разрешает обыск помещений и должника только на основании отдельного судебного постановления. Получение такого документа зависит от конкретных обстоятельств дела, и его необходимость рассматривают в каждом процессе отдельно.

„При этом мы не можем при подаче соответствующего ходатайства в суд ссылаться лишь на желание судебного пристава, возможное предположение или любопытство. Цель ходатайства должна быть четкой и понятной – почему в каждом конкретном случае мы желаем получить разрешение суда на вход в помещение и что оправдывает его предоставление. В данном случае большая часть этих предпосылок не была выполнена, и не было обстоятельств, которые бы требовали или обосновывали такое ходатайство“, – констатирует Вольф.

Риск покупателя

Описывая процедуру принудительной продажи недвижимости, Сергей Вольф говорит, что судебный пристав не передает владение недвижимостью покупателю автоматически, а может гарантировать лишь то, что после успешного аукциона и оплаты сделки будут поданы необходимые заявления в регистрационную службу для изменения права собственности и снятия обременений.