ФОТО | Дом Уинстона Черчилля выставлен на продажу. Он такой же очаровательный, как и прежде

Черчилль покинул Даунинг-стрит, 10, которая стала официальной резиденцией британских премьер-министров с 1735 года, когда он впервые оставил свой пост в правительстве Соединенного Королевства (он занимал эту должность с 1940 по 1945 год, а второй раз — с 1951 по 1955 год). Вместо этого он предпочел жить в доме 27 на улице Гайд-парк в Кенсингтоне, Лондон.

Особняк очень красив и хранит в себе много истории. Изначально бывший премьер-министр Великобритании владел соседним домом, который использовал в качестве своего офиса, но позже купил основной дом за 7000 фунтов стерлингов (на сегодня это около 295 500 евро) и объединил два дома в один. После смерти Черчилля в 1965 году дом был продан как единое целое, но позже снова разделен на две части, пишет House&Garden.

В доме есть множество красивых деталей. Одна из них — прекрасный сад, что является большой редкостью для центра Лондона. Интересно, что потолки здесь ниже, чем обычно в викторианских домах. Площадь дома составляет 464 квадратных метра. Но главное, конечно, это отличное расположение: несмотря на то, что он находится в самом центре города, это тихий район с состоятельным населением.

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