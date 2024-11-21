ФОТО | В таллиннском районе Мустамяэ построят новый медицинский центр

Генеральный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте: „Мы уже долгое время планировали построить современный и продуманный медицинский центр. Здравоохранение, доступность медицинской помощи, удобные и близко расположенные медицинские учреждения – это темы, которые становятся для нашего стареющего населения все более важными; особенно подчеркнула их значимость эпидемия Covid, – говорит Люйсте.

– Много лет назад, когда мы приобрели участок земли на ул. Сяэзе, за ТЦ Mustamäe Keskus, мы решили, что его центральное расположение вкупе с многочисленными поставщиками услуг и открытыми возможностями для парковки делает его идеальным местом для медицинского центра. С этой целью и был начат проект. Строительные работы планируется начать весной, а центр откроется в 2026 году“.

Медицинский центр Tammsaare Tervisemaja будет шестиэтажным, а главный вход планируется со стороны улицы Сяэзе. Расположенный рядом ТЦ Mustamäe Keskus будет соединен с медицинским центром, чтобы услуги, оказываемые в обоих зданиях, были доступны работникам, пациентам и клиентам торгового центра.

Интерьер здания будет выполнен в теплых, естественных тонах, чтобы посещение медицинского центра проходило в уютной и приятной атмосфере. Цель – сделать пребывание пациента в медицинском центре как можно более комфортным и дать возможность воспользоваться широким спектром услуг, таких как анализы, диагностика и реабилитация. В качестве архитектора выступает компания Kadarik Tüür Architects, а дизайн интерьера разработан студией Argus.

Майдо Люйсте: „По окончании строительства квартала окрестности ТЦ Mustamäe Keskus превратятся в первую в Эстонии зону торгового центра, где сочетаются коммерческие и жилые площади. В частности, с ТЦ Mustamäe Keskus будет соединен как медицинский центр Tammsaare Tervisemaja, так и строящийся рядом 24-этажный высотный жилой дом“.

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