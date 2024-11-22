ЭКСПЕРТ | Что делать с общим кредитом при разводе: три варианта

Другой вариант – продолжать выплачивать кредит совместно и вместе оставаться собственниками недвижимости, но по мнению Хакиайнен это более рискованно: „Расходы переезжающего жить отдельно человека существенно увеличиваются, поскольку помимо выплаты совместного кредита ему необходимо вносить, например, арендную плату. Ему также сложнее получить в банке новый кредит, поскольку его платежеспособность становится ниже. Однако есть вероятность, что совместное жилье в будущем будет продано, и тогда так или иначе разделом имущества заниматься придется“.

Однако иногда с совместным жильем связаны сильные эмоции, и люди не хотят с ним расставаться. Помимо продажи недвижимости, одного из партнеров можно освободить от кредитного обязательства. В таком случае объект недвижимости переоформляется на имя того, кто продолжит платить кредит, а часть уже оплаченной суммы компенсируется другому партнеру. Банк при этом пересматривает доходы и финансовые обязательства человека, чтобы оценить, сможет ли он самостоятельно справляться с оставшимся кредитом. „Существует ошибочное мнение, что одинокий человек не может выплачивать кредит или подать заявку на новый жилищный кредит, особенно если у него есть дети. Однако банк смотрит на расходы, доходы и финансовое поведение человека в целом и уже на основании этого принимает решение“, - отметила Хакиайнен.

По словам Хакиайнен, чаще всего наиболее простым вариантом в плане финансов и времени является продажа совместной недвижимости, погашение кредита за счет полученных средств и раздел оставшейся суммы. „Этот вариант позволяет начать жизнь с чистого листа, без обязательств перед бывшим партнером“, - добавила она.

Развод может пройти мирно, но нередко вызывает массу негативных эмоций и обостряет худшие стороны людей. „В своей работе мы иногда сталкиваемся с тем, что в случае развода процесс изменения условий кредита затягивается, или возникают трудности с его выплатой“, - отметила Хакиайнен. Какие же существуют варианты решения вопроса с общим жилищным кредитом?

„Если кажется, что вы не можете договориться со своим партнером, стоит поискать юриста, который поможет вам с разделом имущества и кредитов, – сказала Хакиайнен. – Однако в этом случае юридические и судебные издержки могут оказаться довольно большими“.

Пропуск платежей по кредиту принесет проблемы в будущем

Иногда развод может занять много времени и быть очень обременительным эмоционально, а изменение кредитного договора также может потребовать времени, если стороны не могут прийти к соглашению. Хакиайнен подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допускать пропуска общего платежа по кредиту: „Это как выстрел себе в ногу. Если ежемесячный платеж просрочен на 45 дней, банк передает соответствующую информацию о заемщике и созаемщике в Krediidiinfo, и оба попадают в список должников. Это означает, что начать новую жизнь, взяв новый кредит, будет очень сложно, поскольку банки не захотят с ними работать“.

При оформлении совместного кредитного договора заемщики могут выбрать, несут они ответственность только за обязательства, прописанные в договоре, или также за все возможные будущие обязательства перед банком. „В последнем случае, если один из партнеров возьмет, например, потребительский кредит и не сможет его оплатить, банк обратится за погашением к другому партнеру, который будет обязан выплатить долг, – пояснила Хакиайнен. – Если никто из них не сможет оплачивать кредит, банк вправе продать заложенное имущество, чтобы покрыть обязательства“. При разводе в таких случаях необходимо изменить договор, чтобы один из партнеров не отвечал за расходы другого.

Что нужно учитывать перед взятием совместного кредита?

Перед тем как брать совместный банковский кредит, Хакиайнен рекомендует тщательно оценить свою платежеспособность, выбрать надежного партнера для кредита и учитывать ликвидность имущества: „Тщательная подготовка и объективная оценка своих возможностей помогут избежать дополнительных проблем при разделе имущества в случае развода или трудностей с продажей недвижимости“. Также она посоветовала регулярно откладывать средства: „Начинать новую жизнь гораздо проще, если имеются сбережения на первоначальный взнос за квартиру или на аренду жилья, а также на покрытие повседневных расходов. В последнее время уровень Euribor значительно снизился, что уменьшило суммы кредитных платежей. Сэкономленные средства стоит отложить, например, на накопительный счет“.

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