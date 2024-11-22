ОПРОС | Предел, выше которого жители Эстонии не хотят платить по жилищным кредитам

Покупка собственного жилья остается актуальной темой для многих жителей Эстонии, при этом пятая часть населения отмечает, что рассматривает возможность приобретения нового жилья в ближайшие три года. Поскольку для покупки нового жилья часто используются кредиты, в ходе опроса выяснялось, какую сумму люди готовы платить за жилье ежемесячно. По мнению 30% респондентов, медианный диапазон сумм, которые жители Эстонии, планирующие покупку жилья, готовы ежемесячно выкладывать за кредит на покупку жилья, составляет 401-600 евро.

Четверть респондентов указали, что не смогут позволить себе более 400 евро в месяц. С другой стороны, почти столько же (23% респондентов) готовы платить от 600 до 1000 евро в месяц. А каждый десятый человек, планирующий покупку жилья в ближайшие несколько лет, готов платить 1000 евро и более в месяц.

„Конечно, именно размером жилищного кредита определяется ежемесячный возвратный платеж. Если вы хотите узнать, на какую сумму кредита вы можете претендовать с вашей зарплатой, помимо калькуляторов вам поможет так называемое эмпирическое правило, согласно которому стоимость нового жилья должна быть равна максимум пятилетнему чистому доходу человека – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

„Например, если чистый ежемесячный доход человека составляет 2000 евро, то в соответствии с так называемым правилом пяти лет рекомендуемая сумма кредита составит 120 000 евро. Покупка нового жилья по такой цене с первоначальным взносом 15% означает, что ежемесячный платеж по кредиту составит примерно 500 евро“, – говорит Ребане. Опрос также показал, что большинство людей придерживается этого правила: наиболее предпочтительный платеж по ипотеке для людей, зарабатывающих от 2001 до 2500 евро составляет от 401 до 600 евро.