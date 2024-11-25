Утвержденная планировка позволит построить в центре Таллинна четыре новых здания

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, район Сикупилли в Ласнамяэ становится частью центра города. „По завершении строительства терминала Ülemiste район Сикупилли станет важным центральным районом, и логично, что старый промышленный ландшафт будет заменяться более городской застройкой и функциями. Исходя из тех же принципов, мы обновим здесь и улицы –реконструкция Петербургского шоссе, которая начнется в ближайшее время, улучшит условия для пешеходов, появится больше зеленых насаждений“, –отметила Липпус.

Согласно планировке, более высокие коммерческие здания будут расположены на стороне участка, выходящей на Петербургское шоссе, а жилые дома – внутри квартала. „Сильная сторона такой планировки в том, что высокие коммерческие здания гасят шум Петербургского шоссе, обеспечивая более спокойную среду для жилых зон внутри квартала. Кроме того, высокие коммерческие здания гармонично впишутся в бизнес-застройку вдоль шоссе, а жилые дома – в многоквартирную застройку на улицах Кивимурру и Катусепапи“, – пояснила Липпус.

Планируемый участок площадью 0,68 га расположен в районе Сикупилли возле Петербургского шоссе между улицами Катусепапи и Кивимурру. В настоящее время там находится двухэтажное производственно-офисное здание. Утвержденная детальная планировка позволяет построить до четырех зданий: одно коммерческое здание высотой до шести этажей и три жилых дома высотой до четырех этажей с коммерческими помещениями. Кроме того, в планировке предусмотрены основные решения по озеленению, подъездным путям и парковке.