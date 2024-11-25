Станет ли легче? Эксперты рассказали о последних изменениях на рынке кредитования и снижении Euribor
В новом выпуске подкаста „Гора денег и дымящаяся недвижимость“ руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель и эксперт по недвижимости Пеэп Сооман обсудили, что делает окружающую среду комфортной для жизни и какие объекты должны находиться рядом с домом, чтобы жизнь стала действительно комфортной. Также они рассказали о последних изменениях на рынке кредитования и снижении Euribor.
Осень на рынке недвижимости: время активности
Осень традиционно считается оживленным периодом на рынке недвижимости. По словам Соомана, несмотря на мнение некоторых экспертов о том, что спад уже позади и число сделок вскоре может достичь рекордного уровня, он настроен не так оптимистично. Ватсель добавила, что, возможно, осенние месяцы действительно будут активными, но в масштабах рынка вряд ли что-то существенно изменится.
Сооман сказал, что индикатор потребительской уверенности, недавно опубликованный Институтом конъюнктуры Эстонии, не внушает оптимизма. „Люди все еще покупают товары со скидками и стараются экономить на повседневных расходах“, — отметил он. Также впереди отопительный сезон, который добавит дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства. „Для того, чтобы люди снова начали мечтать и совершать крупные финансовые покупки, необходимо восстановление потребительской уверенности и стабилизация экономики“, — пояснила Ватсель. Сооман добавил, что, несмотря на увеличение числа сделок, говорить о массовом оживлении пока рано.
Снижение Euribor: станет ли легче?
Ватсель и Сооман обсудили последние изменения Euribor. „Когда Euribor достиг пика в 4,13%, это оказало серьезное влияние на заемщиков. Однако к концу сентября этот показатель снизился до 3,152%. Это стало небольшим облегчением для тех, чьи кредиты привязаны к шестимесячному Euribor“, — пояснила Ватсель. Она привела пример: для кредита в 140 000 евро со ставкой 1,6% ежемесячный платеж снизился с 813 до 726 евро, что позволяет экономить 87 евро в месяц или почти 1000 евро в год. „Перед началом отопительного сезона такая экономия весьма кстати“, — добавила Ватсель.
Сooман подчеркнул, что даже 87 евро в месяц — это ощутимая сумма, на которую можно, например, два раза сходить в магазин. „Будем надеяться, что люди используют сэкономленные средства с умом, грамотно планируя свои расходы“, — отметил он.
Что должно быть рядом с домом?
Главной темой подкаста стал вопрос: что делает недвижимость комфортной для жизни? По словам Соомана, дом — это не только стены, но и инфраструктура вокруг. „Важно оценить, как выглядит территория перед домом, насколько доступен общественный транспорт, школа, детский сад и игровые площадки. Эти факторы напрямую влияют на качество жизни и благополучие“, — объяснил он.
Не всегда популярные районы идеально подходят для жизни. Например, Старый город Таллинна, который часто считают эксклюзивным, имеет свои недостатки. „Постоянные проблемы с парковкой и шум вечеринок осложняют жизнь“, — поделился Сооман опытом. Ватсель добавила, что пандемия изменила подход людей к выбору жилья. „После времени, проведенного в изоляции, многие поняли, что дом за городом или даже переезд в другой город может быть отличным решением“, — отметила она.
Индивидуальный подход к выбору жилья
При покупке новой квартиры не стоит принимать решения, основанные только на мнении окружающих. „Культура „быть лучше соседа“ порой заставляет людей отдавать предпочтение не своим реальным потребностям, а убеждениям, навязанным общественным мнением“, — сказал он.
Эксперты подчеркнули, что при выборе дома не стоит ориентироваться только на цену. Важны такие факторы, как близость к работе (идеально — в пределах 15 минут на машине) и доступность школ и детских садов, которые должны находиться в шаговой доступности. „Дети смогут сами ходить в школу, а сэкономленное время можно потратить на занятия хобби или игры с друзьями, вместо того чтобы вспоминать детство, проведённое в общественном транспорте“, — добавил Сооман.
Также важна близость магазинов, аптек и зелёных зон. Сооман отметил, что парки и игровые площадки особенно важны для семей с детьми, живущих в квартирах. „Дети должны иметь место, где можно активно провести время“, — подчеркнул он. В то же время шум и световое загрязнение от дорог или железнодорожных путей могут оказывать долгосрочное негативное влияние на нервную систему.
Эксперты советуют перед покупкой жилья обязательно пообщаться с соседями и членами квартирного товарищества, чтобы получить реальную картину об условиях жизни и возможных проблемах. „Маклеры могут сглаживать острые углы в своих рассказах, но соседи зачастую дают более честную информацию“, — отметил Сооман.
В завершение эксперты напомнили, что важно не торопиться с покупкой недвижимости. „Проведите тщательное исследование, составьте список плюсов и минусов, поговорите с соседями и агентами по продаже недвижимости“, — посоветовали Ватсель и Сооман.