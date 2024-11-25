Станет ли легче? Эксперты рассказали о последних изменениях на рынке кредитования и снижении Euribor

Осень на рынке недвижимости: время активности

Осень традиционно считается оживленным периодом на рынке недвижимости. По словам Соомана, несмотря на мнение некоторых экспертов о том, что спад уже позади и число сделок вскоре может достичь рекордного уровня, он настроен не так оптимистично. Ватсель добавила, что, возможно, осенние месяцы действительно будут активными, но в масштабах рынка вряд ли что-то существенно изменится.

Сооман сказал, что индикатор потребительской уверенности, недавно опубликованный Институтом конъюнктуры Эстонии, не внушает оптимизма. „Люди все еще покупают товары со скидками и стараются экономить на повседневных расходах“, — отметил он. Также впереди отопительный сезон, который добавит дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства. „Для того, чтобы люди снова начали мечтать и совершать крупные финансовые покупки, необходимо восстановление потребительской уверенности и стабилизация экономики“, — пояснила Ватсель. Сооман добавил, что, несмотря на увеличение числа сделок, говорить о массовом оживлении пока рано.

Снижение Euribor: станет ли легче?

Ватсель и Сооман обсудили последние изменения Euribor. „Когда Euribor достиг пика в 4,13%, это оказало серьезное влияние на заемщиков. Однако к концу сентября этот показатель снизился до 3,152%. Это стало небольшим облегчением для тех, чьи кредиты привязаны к шестимесячному Euribor“, — пояснила Ватсель. Она привела пример: для кредита в 140 000 евро со ставкой 1,6% ежемесячный платеж снизился с 813 до 726 евро, что позволяет экономить 87 евро в месяц или почти 1000 евро в год. „Перед началом отопительного сезона такая экономия весьма кстати“, — добавила Ватсель.

Сooман подчеркнул, что даже 87 евро в месяц — это ощутимая сумма, на которую можно, например, два раза сходить в магазин. „Будем надеяться, что люди используют сэкономленные средства с умом, грамотно планируя свои расходы“, — отметил он.

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