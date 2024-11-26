Таллиннский рынок квартир переживает неожиданный бум. Эксперт объясняет, что принесет грядущий год

В октябре на таллиннском вторичном рынке было продано 730 квартир, что на треть больше, чем в октябре прошлого года. Предыдущий месяц был самым оживленным на столичном вторичном рынке квартир за последние 2,5 года. Если считать весь таллиннский рынок квартир, то количество сделок в октябре было самым высоким с мая 2023 года. В целом по стране было заключено 2007 квартирных сделок, что почти на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане говорит, что активность на рынке недвижимости обусловлена несколькими факторами. „Экономика Эстонии, вероятно, уже достигла дна, и теперь ее перспективы улучшаются. Европейский центральный банк снизил процентные ставки, что привело и к снижению Euribor. Кроме того, в этом году скорость роста зарплат выше скорости роста цен, но при этом цены на жилье не выросли, а напротив, в некоторых сегментах они даже упали“, – сказал он.

По словам Ребане, более благоприятные условия для покупки вернули на рынок людей, которые откладывали решение о приобретении квартиры из-за неопределенной экономической ситуации. Если недавно из-за повышения процентных ставок возвратный платеж по жилищному кредиту мог повыситься, например, с 400 до 600 евро в месяц, то теперь ежемесячный платеж по тому же кредиту снизился бы примерно до 500 евро в месяц.

В Таллинне, например, покупатели активизировались в наиболее доступных районах. „Показатели продаж в Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ растут, и, исходя из предыдущих примеров, изменения в статистике по этим спальным районам скоро перейдут и на прочую недвижимость“, – отметил эксперт.

Хотя в октябре показатели продаж на вторичном рынке недвижимости Таллинна были на уровне 2021 года, когда рынок переживал бум, продажи квартир в новостройках по-прежнему были низкими. В октябре в столице было заключено всего 106 сделок по новым квартирам. Ребане отметил, что бум на рынке новостроек означали бы как минимум вдвое большие цифры продаж.