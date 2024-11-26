ЭКСПЕРТ | Как получить жилищный кредит в качестве малого предпринимателя: пять простых шагов

1. Заранее обсудите с банком свои планы

Самый первый шаг при получении жилищного кредита в качестве предпринимателя – это поговорить с банком. Для начала стоит воспользоваться кредитным калькулятором на сайте банка, чтобы посмотреть, каким должен быть доход для получения желаемой суммы кредита. Также следует записать свои прочие кредитные обязательства, как частного лица: ежемесячные платежи по лизингу, рассрочку, малые кредиты и кредитные карты. Поскольку в случае кредитной карты обязательства рассчитываются на три года, кредитный лимит делится на 36 месяцев. Те, кто не хочет самостоятельно пользоваться кредитными калькуляторами, могут обратиться за советом относительно своей кредитоспособности к кредитному управляющему банка.

2. Не пилите сук, на котором держится ваша кредитная заявка

Чистый доход является наиболее важным при получении жилищного кредита. И для работника, и для предпринимателя это обычно означает доход от заработной платы, из которой вычтены налоги. Однако помимо дохода от заработной платы предприниматель может учитывать и другие виды устойчивого дохода (например, вознаграждение члена правления, дивиденды и прочее), из которых вычтены установленные законом налоги.

Выплата себе заработной платы особенно важна для микро-предпринимателей, у которых расходы на оплату труда составляют значительную часть постоянных затрат фирмы. Поэтому предприниматели нередко ограничиваются минимальной зарплатой, компенсацией за использование автомобиля, а в лучшем случае дивидендами.

Однако такая чрезмерная оптимизация может оказаться фатальной при подаче заявления на жилищный кредит. Применимое к банкам законодательство гласит, что обязательства человека по кредиту и аренде вместе с ежемесячным платежом по жилищному кредиту могут составлять до половины его регулярного чистого дохода. Таким образом, более низкий регулярный доход также означает пониженную кредитоспособность.

3. Выплачивайте себе зарплату, которая покрывает все постоянные расходы