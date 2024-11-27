27.11.2024, 12:07
Покупатели вернулись на рынок недвижимости в поисках более дешевых объектов
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Под влиянием улучшения покупательной способности и снижения процентных ставок интерес к покупке жилья снова растет, однако желание приобретать новые квартиры остается слабым, пишет dv.ee.
Аналитики прогнозируют дальнейшее оживление рынка недвижимости в следующем году, но его будут сдерживать низкая потребительская уверенность и замедление роста реальной заработной платы.
„Спрос на рынке квартир в Таллинне в третьем квартале демонстрировал признаки улучшения. Квартиры стали немного более доступными по сравнению с прошлым годом благодаря снижению процентных ставок и улучшению соотношения цены на жилье к заработной плате“, – отметила аналитик Swedbank Марианна Рыбинская.