Шестимесячный Euribor опустился ниже 2,7% впервые с декабря 2022 года

По данным на 26 ноября, ставка составила 2,676%. Это самый низкий показатель с 21 декабря 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.

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