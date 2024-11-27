27.11.2024, 15:21
Шестимесячный Euribor опустился ниже 2,7% впервые с декабря 2022 года
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, на этой неделе опустилась ниже 2,7%, пишет rus.err.ee.
По данным на 26 ноября, ставка составила 2,676%. Это самый низкий показатель с 21 декабря 2022 года.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет.