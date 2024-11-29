Арендная недвижимость в маленьком городе: хорошая доходность или пустая квартира?

„Многие инвесторы в арендное жилье хотели бы приобрести квартиры в Таллинне с самого начала, но не все могут справиться с высоким входным барьером. Поэтому многие инвесторы в недвижимость начинают с небольших городов, где квартиры более доступны“. Статистика цен показывает, что средняя цена квадратного метра квартир за пределами Таллинна примерно на 60% ниже, чем в столице“, – говорит Ребане.

После Таллинна и Тарту, как двух крупнейших центров притяжения в Эстонии, покупка недвижимости в Пярну всегда была привлекательным предложением. Согласно статистике сделок Земельного департамента, за последние три месяца этого года в летней столице Пярну было совершено 218 сделок купли-продажи, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, и почти на 18% больше, чем в позапрошлом году. В октябре средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну составила 2047 евро, что почти на 15% меньше, чем в прошлом году.

„Даже в осенний период рынок недвижимости в Пярну не остывает за последние три года. Здесь по-прежнему продаются новые объекты, но объемы их невелики, и наблюдается движение в сторону более эксклюзивной недвижимости, которую мало кто может себе позволить. Аналогичная тенденция прослеживается и в Таллинне“, – говорит Ребане.

„Наряду с Пярну есть еще один курортный город – Хаапсалу, в котором также наблюдается бум строительства новых объектов, привлекательных благодаря открытости моря, ресторанам и общему развитию города. Конечно, Хаапсалу и Пярну далеко не сопоставимы по объему. Показатели Хаапсалу невелики, и каждый новый проект, который там появляется, сильно меняет общую картину“.