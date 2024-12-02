ЭКСПЕРТ | Автоналог влияет и на рынок гаражей

„На порталах продажи автомобилей можно чаще, чем обычно заметить предложения интересных маслкаров и особых хобби-автомобилей, которые в следующем году столкнутся с довольно высокой налоговой нагрузкой. Это транспортные средства, которые летом используют для воскресных поездок, а остальное время они просто хранятся в гараже. После продажи автомобиля необходимость в месте его хранения автоматически исчезает“, - отметил Уйбомяэ. По его словам, гараж можно рассматривать как своего рода роскошь, от которой в экономически сложные времена отказываются в первую очередь.

Количество предложений и цены растут

В ноябре на портале Kinnisvara24 было размещено 241 предложение о продаже гаражей по всей Эстонии, что на 23% больше, чем год назад. Средняя цена гаража за тот же период выросла на 14% и достигла 16 818 евро. Уйбомяэ отмечает, что рост цен может быть обманчивым – средний уровень цен на самом деле ниже, чем два-три года назад. Текущий же рост обусловлен в основном сезонным спросом.

В разбивке по городам ситуация разная. В Таллинне, где на гаражи спрос традиционно высокий, количество предложений выросло незначительно – всего на 4% (86 гаражей). Однако средняя цена на гаражи в столице увеличилась на 12%, достигнув 18 396 евро. В Тарту и Пярну рынок меньше, но цены также выросли: в Тарту на 8%, а в Пярну на целых 34%. Однако в последнем случае на статистику влияет небольшое количество предложений, из-за чего процентные изменения могут казаться более значительными, чем они есть на самом деле.

С каждым годом гаражей становится меньше

Общее число гаражей сокращается, поскольку новые гаражи больше не строят, а советские постройки начинают сносить. В городском ландшафте гаражи можно встретить все реже, но потребность в них сохраняется. Хотя традиционная культура использования гаражей для ремонта машин уже менее распространена, появляются новые современные способы их применения. Прежде всего, растет их популярность как мест хранения разных вещей.