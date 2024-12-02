ЭКСПЕРТ | Автоналог влияет и на рынок гаражей(1)
Осенью этого года количество предложений о продаже гаражей заметно увеличилось, поскольку многие владельцы хобби-автомобилей из-за предстоящего автоналога вынуждены отказываться от своих машин, что, в свою очередь, устраняет необходимость в местах для их хранения. О последних тенденциях в этой области рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
„На порталах продажи автомобилей можно чаще, чем обычно заметить предложения интересных маслкаров и особых хобби-автомобилей, которые в следующем году столкнутся с довольно высокой налоговой нагрузкой. Это транспортные средства, которые летом используют для воскресных поездок, а остальное время они просто хранятся в гараже. После продажи автомобиля необходимость в месте его хранения автоматически исчезает“, - отметил Уйбомяэ. По его словам, гараж можно рассматривать как своего рода роскошь, от которой в экономически сложные времена отказываются в первую очередь.
Количество предложений и цены растут
В ноябре на портале Kinnisvara24 было размещено 241 предложение о продаже гаражей по всей Эстонии, что на 23% больше, чем год назад. Средняя цена гаража за тот же период выросла на 14% и достигла 16 818 евро. Уйбомяэ отмечает, что рост цен может быть обманчивым – средний уровень цен на самом деле ниже, чем два-три года назад. Текущий же рост обусловлен в основном сезонным спросом.
В разбивке по городам ситуация разная. В Таллинне, где на гаражи спрос традиционно высокий, количество предложений выросло незначительно – всего на 4% (86 гаражей). Однако средняя цена на гаражи в столице увеличилась на 12%, достигнув 18 396 евро. В Тарту и Пярну рынок меньше, но цены также выросли: в Тарту на 8%, а в Пярну на целых 34%. Однако в последнем случае на статистику влияет небольшое количество предложений, из-за чего процентные изменения могут казаться более значительными, чем они есть на самом деле.
С каждым годом гаражей становится меньше
Общее число гаражей сокращается, поскольку новые гаражи больше не строят, а советские постройки начинают сносить. В городском ландшафте гаражи можно встретить все реже, но потребность в них сохраняется. Хотя традиционная культура использования гаражей для ремонта машин уже менее распространена, появляются новые современные способы их применения. Прежде всего, растет их популярность как мест хранения разных вещей.
„Владельцы хобби-автомобилей и любители мотоциклов ценят гаражи как безопасное зимнее место стоянки своих транспортных средств, но все чаще их используют также для хранения мебели, техники и многого другого“, - прокомментировал Уйбомяэ.
Гараж как инвестиция в недвижимость
Хотя гаражи, вероятно, останутся нишевым продуктом, спрос на них сохраняется. В то же время такие альтернативы, как мини- и смарт-склады, предоставляют больше гибкости и дополнительные возможности. Дальнейшее развитие рынка продажи гаражей зависит как от изменений городской среды, так и от потребностей покупателей.
Уйбомяэ подчеркнул, что гараж – не только место для хранения транспортных средств, но зачастую и важная инвестиция в недвижимость, на стоимость которой напрямую влияют местоположение и состояние. Гараж может приносить хороший доход от аренды.