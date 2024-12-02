Недвижимость
02.12.2024, 14:43

В Эстонии прогнозируют снижение ставки Euribor до 1,75% к концу 2025 года

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная ставка Euribor может упасть ниже двух процентов к концу следующего года, прогнозируют эстонские эксперты, пишет rus.err.ee.

К концу ноября этого года ставка Euribor сроком на полгода опустилась до 2,695%, и эта тенденция будет продолжаться, считают специалисты, передает „Актуальная камера“.

Аналитики говорят, что ожидания по процентным ставкам были снижены из-за ослабления экономики еврозоны и трудностей в производстве как в Германии, так и во Франции.

В Swedbank предположили, что в конце следующего года можно ожидать, что шестимесячная ставка Euribor упадет ниже двух процентов, поскольку рост цен в еврозоне замедляется, а Европейский центральный банк продолжает снижать процентные ставки.

В LHV ожидают, что к концу 2025 года шестимесячная ставка Euribor упадет примерно до 1,75 процента.

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