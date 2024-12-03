ФОТО | Утверждена детальная планировка нового квартала в Пыхья-Таллинне

В Пыхья-Таллинне происходят значительные изменения в городском развитии: производство уходит из исторических промышленных районов, а на их месте появляются новые формы малых производств, бизнеса, а также планируются новые жилые дома. Для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и градостроительной целостности района важно разнообразить использование территорий, создавая не только жилье, но и офисные и коммерческие помещения с новыми рабочими местами и возможностями для досуга. Возрождение заводского комплекса, основанного более 125 лет назад как предприятие по обработке металлов и производству машин на улице Копли, предполагает создание современного и многофункционального городского квартала.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус добавила, что открытие квартала Крулли и территории Вольта станет одним из следующих важных шагов в районе Каламая, который пережил самые значительные изменения в Таллинне со времен восстановления независимости. „Расположение Крулли рядом с центром города и его близость к общественному транспорту создают возможность для формирования нового центрального района в Таллинне, где все необходимое для жизни – дома, рабочие места, товары и услуги первой необходимости – будет находиться в пределах 15 минут ходьбы“, – отметила Липпус.

Планируемая территория площадью 10,25 гектара расположена в районе Каламая, между улицами Копли и Вольта, а также железной дорогой. В рамках детальной планировки нынешние земельные участки, предназначенные для промышленного использования (Копли 70, 70a и 70b, а также Вольта 1b, 1c, 1d и 1e), будут перераспределены. В итоге будут сформированы десять участков для жилой и коммерческой застройки, два участка для жилой застройки, пять участков для коммерческой застройки, один участок для общественных зданий, один участок общего пользования, три участка для транспортной инфраструктуры и один участок для производственного назначения.