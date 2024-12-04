Недвижимость
04.12.2024, 14:29

Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой с 20 декабря 2022 года отметки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, во вторник, 3 декабря, опустилась до 2,634%, пишет rus.err.ee.

Это самый низкий показатель с 20 декабря 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.

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