Недвижимость
06.12.2024, 13:04

В парке Кадриорг открылся дом садовника с оранжереей

 
ФОТО: Материалы для прессы

Сегодня состоялось торжественное открытие здания для сотрудников и партнеров парка Кадриорг. Новая оранжерея, расположенная по адресу Л. Койдула, 34а, обеспечивает современные условия для работы сотрудников парка и выращивания экзотических растений.

„Новый дом садовника гармонично вписывается в ансамбль здания кастеляна и исторического парка Кадриорг благодаря своей легкости и ответственному подходу, напоминая старинную оранжерею“, – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере

Оранжереей (от французского orangerie) в XVII–XVIII веках называли теплицу, расположенную в парке дворца, которая предназначалась для обеспечения царской семьи экзотическими плодами и зимним цветочным убранством. В современном понимании новый комплекс оранжерей в парке Кадриорг объединяет теплицы и офисные помещения.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, курирующего сферу городского имущества, город продолжает инвестировать в строительство новых зданий, тем самым способствуя развитию общественного пространства. „Новая оранжерея парка Кадриорг – это отличный пример того, как мы объединяем историческое наследие с современными решениями, чтобы создать наилучшие условия как для сотрудников, так и для посетителей“, – подчеркнул Яаму.

Вице-мэр Вильяр Яаму

Новый комплекс представляет собой здание, состоящее из трех блоков. Один из блоков предназначен для садовников парка: здесь находятся их рабочие и бытовые помещения, а также теплица, где содержатся экзотические и теплолюбивые растения, которые летом украшают открытые пространства парков. Во втором блоке расположены зимний сад и помещение для семинаров, которое администрация парка планирует сдавать в аренду для небольших мероприятий, таких как выставки, семинары, лекции и тренинги. Вместимость зала составляет 50–60 человек. Третий блок предназначен для офисных помещений и ремонтной мастерской.

„Цель здания – создать комфортную и вдохновляющую рабочую среду. Для нас важно поддерживать в новой оранжерее спокойную и профессиональную атмосферу, которая способствует повседневной работе и благополучию нашей команды“, – отметила заместитель директора Парка Кадриорг Пилле Сыстра. В Парке Кадриорг работает около 160 человек, большинство из которых – сотрудники по озеленению и садоводы. С деятельностью оранжереи связано 50 сотрудников.

В соответствии со спецификой здания значительная часть освещения предназначена для растений, поэтому общее внутреннее освещение экономично, рационально в использовании и легко обслуживается. В теплице применяются современные технологии выращивания растений, которые позволяют подготовить растения к сезону, а также хранить и размножать существующие виды. На крыше установлены солнечные панели для производства и накопления электроэнергии, а вентиляция теплицы в основном осуществляется через открывающиеся окна.

Оранжерея построена по заказу Таллиннского департамента городского имущества. Здание спроектировали архитекторы Кай Сюда и Ристо Парве из архитектурного бюро Karisma, чья концепция заняла первое место на архитектурном конкурсе 2018 года. Строительные работы выполнила компания Montreco OÜ. Общая стоимость работ составила 8,9 миллиона евро

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