В парке Кадриорг открылся дом садовника с оранжереей

„Новый дом садовника гармонично вписывается в ансамбль здания кастеляна и исторического парка Кадриорг благодаря своей легкости и ответственному подходу, напоминая старинную оранжерею“, – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Оранжереей (от французского orangerie) в XVII–XVIII веках называли теплицу, расположенную в парке дворца, которая предназначалась для обеспечения царской семьи экзотическими плодами и зимним цветочным убранством. В современном понимании новый комплекс оранжерей в парке Кадриорг объединяет теплицы и офисные помещения.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, курирующего сферу городского имущества, город продолжает инвестировать в строительство новых зданий, тем самым способствуя развитию общественного пространства. „Новая оранжерея парка Кадриорг – это отличный пример того, как мы объединяем историческое наследие с современными решениями, чтобы создать наилучшие условия как для сотрудников, так и для посетителей“, – подчеркнул Яаму.

Новый комплекс представляет собой здание, состоящее из трех блоков. Один из блоков предназначен для садовников парка: здесь находятся их рабочие и бытовые помещения, а также теплица, где содержатся экзотические и теплолюбивые растения, которые летом украшают открытые пространства парков. Во втором блоке расположены зимний сад и помещение для семинаров, которое администрация парка планирует сдавать в аренду для небольших мероприятий, таких как выставки, семинары, лекции и тренинги. Вместимость зала составляет 50–60 человек. Третий блок предназначен для офисных помещений и ремонтной мастерской.