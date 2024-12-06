Недвижимость
06.12.2024, 18:15

ФОТО | В Таллинне появятся три небоскреба

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Силуэт Таллинна пополнится тремя небоскребами.
Силуэт Таллинна пополнится тремя небоскребами.
ФОТО: Capital Mill

Архитектурный проект под названием Trinity, предложенный бюро Molumba, стал победителем конкурса на разработку столичного квартала Маакри, над которым работает Capital Milli. Благодаря этому проекту в Таллинне появятся еще три небоскреба, пишет rus.err.ee.

Авторами победившей работы стали Йохан Тали, Карли Луйк, Харри Каплан и Хейди Урб. Конкурс был организован в сотрудничестве компаний Kolmas Arendus, Robalm и Союза архитекторов Эстонии.

В проекте Trinity на территории предусмотрено строительство трех отдельных высотных зданий, а в центральной части квартала, между зданиями на Маакри, 28 и Skyon, будет возведена пристройка к бывшему зданию гимназии Лендера, которые вместе образуют новое здание детского сада. Три небоскреба и детский сад спроектированы как отдельные зоны, которые могут развиваться независимо друг от друга. Все небоскребы будут иметь вертикальную сегментацию: каждые 5-10 этажей запланированы открытые промежуточные уровни, которые можно использовать как общественные пространства.

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