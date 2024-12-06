ФОТО | В Таллинне появятся три небоскреба

В проекте Trinity на территории предусмотрено строительство трех отдельных высотных зданий, а в центральной части квартала, между зданиями на Маакри, 28 и Skyon, будет возведена пристройка к бывшему зданию гимназии Лендера, которые вместе образуют новое здание детского сада. Три небоскреба и детский сад спроектированы как отдельные зоны, которые могут развиваться независимо друг от друга. Все небоскребы будут иметь вертикальную сегментацию: каждые 5-10 этажей запланированы открытые промежуточные уровни, которые можно использовать как общественные пространства.