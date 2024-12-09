Банк: рынок жилищных кредитов сохраняет активность, и средняя сумма кредита значительно увеличилась

Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер считает, что рынок жилищных кредитов в начале осени вышел на новый уровень, после чего стабилизировался. „Первые позитивные признаки восстановления рынка появились еще весной, Euribor, который продолжает снижаться, наконец-то вдохнул в рынок новую жизнь“, – прокомментировала ситуацию Пехтер, котораясчитает, что положительная тенденция сохранится и в следующем году. „Если средняя цена недвижимости останется более или менее на то же уровне, что и раньше, на рынке наверняка можно будет ожидать новых покупателей“, – считает Пехтер.

По сравнению с ноябрем прошлого года, количество ходатайств о жилищном кредите выросло на 54%, а количество заключенных договоров – на 62%. „Прошлая осень и зима были самыми трудными на рынке, кредитные деньги стоили дорого, поэтому до заключения сделки доводились в основном более дешевые объекты. Сегодня деньги стали дешевле, доходы увеличились, и кредитоспособность людей улучшилась, и они стали смелее брать кредиты“, – сказала Пехтер, напомнив, что год назад средняя сумма кредита составляла 108 000 евро, а сейчас она выросла до 158 837 евро, то есть более чем на 50%.

Начало декабря было отмечено позитивной новостью – Министерство климата хочет сделать государственное поручительство по жилищным кредитам в сельской местности более доступным в новых регионах и повысить верхний предел залога. „Bigbank предоставляет жилищные кредиты по всей Эстонии, и, исходя из нашего опыта, такая государственная инициатива делает возможным получение кредита для новых достойных семей, чьи планы покупки жилья тормозились, поскольку до необходимого минимума чуть-чуть не хватало“, – поделилась Йонна Пехтер.

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