Аналитик: рынок жилья начинает переходить под контроль продавцов

По словам Хабала, сделки на рынке недвижимости заключаются все чаще, поскольку предложения становятся доступнее для покупателей, и они начинают принимать те решения о покупке, которые ранее откладывали: „Благодаря доступности денег и снижению цен люди справляются с трудностями и принимают отложенные решения о покупке“.

„Совсем скоро мы достигнем того момента, когда активность, особенно в октябре, который был очень эйфоричным… первые оценки ноября показывают, что он значительно уступает октябрю. Мы все-таки придем к ситуации, когда контроль, сейчас находящийся в руках покупателей, перейдет к продавцам, и они начнут диктовать цены. Сегодня условия диктует покупатель, предложения достаточно много„ – говорит Хабал.