Квартиры в панельных домах резко подешевеют? У маклеров другое видение(1)
Как пишет dv.ee, неделю назад глава отдела недвижимости Swedbank Эро Вийк высказал предположение, что в ближайшие два-три года старые квартиры в панельных домах резко подешевеют, т.к. у домов, где они находятся, низкий энергокласс. Вийк убежден, что квартиры в подобных домах не имеют долгосрочных перспектив, их мало кто захочет покупать, а банки откажутся от их финансирования. Все действительно настолько плохо?
Специалисты из сферы недвижимости, опрошенные ДВ, видят ситуацию иначе. По их мнению, спрос на вторичное жилье будет сохраняться еще долго, т.к. на иное у многих просто нет денег. К тому же, энергокласс – дело поправимое: его можно повысить за счет реновационных работ, и зачастую ничего большего, чем увеличение энергокласса на одну единицу, и не требуется.
„Цены на вторичном рынке уже упали из-за плохого состояния домов, – констатирует маклер Uus Maa Марина Ходус. – Покупатели обращают внимание на состояние дома, им это важно. И когда мы продаем квартиры в заброшенных домах, я сразу рекомендую клиентам снизить цену на 5-10%. Однако ситуация в целом улучшается: многие товарищества сейчас берут кредиты и приводят свои дома в порядок (утепляют торцы и фасад, меняют отопительную систему и т.д.)“, – описывает она текущее положение дел с квартирами на вторичном рынке.