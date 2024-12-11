Квартиры в панельных домах резко подешевеют? У маклеров другое видение

Специалисты из сферы недвижимости, опрошенные ДВ, видят ситуацию иначе. По их мнению, спрос на вторичное жилье будет сохраняться еще долго, т.к. на иное у многих просто нет денег. К тому же, энергокласс – дело поправимое: его можно повысить за счет реновационных работ, и зачастую ничего большего, чем увеличение энергокласса на одну единицу, и не требуется.