Опрос: что останавливает арендаторов от покупки собственного жилья?

„Хотя покупка жилья в долгосрочной перспективе, как правило, более выгодна с финансовой точки зрения, чем аренда, 14% респондентов в настоящее время живут в арендованном жилье. К сожалению, многие люди, особенно молодые, не могут полностью отказаться от аренды, поэтому доля людей, живущих в арендованном жилье, наиболее высока среди 18-29-летних, треть из которых проживает в съемном жилье“, – сказал Ребане.

Он отметил, что чем старше возрастная группа, тем меньше доля людей, арендующих жилье – 16% людей в возрасте тридцати лет, каждый десятый в возрасте сорока лет, каждый двадцатый в возрасте пятидесяти лет и только 3% людей в возрасте 60-74 лет арендуют жилье.

Если бы сумма арендной платы была такой же, как ежемесячный платеж по ипотеке, 90% снимающих квартиры были бы готовы купить собственное жилье“, – говорится в исследовании. Учитывая, что за последние полгода ставка Euribor упала почти на 30%, существенной разницы между ежемесячным ипотечным платежом по жилищному кредиту и арендной платой за аналогичную съемную квартиру нет. Отсутствие первоначального взноса стало наиболее серьезной проблемой, поскольку несколько лет высокой инфляции затруднили накопление необходимой суммы“, – говорит Ребане.

Исследование также показало, что аренда квартир наиболее популярна в Тартуском уезде, где 22% людей снимают жилье. Что объясняется большим числом студентов в Тарту. В Харьюмаа снимают жилье 17%, а во всех остальных уездах – менее 10% населения. Медианная арендная плата составляет от 400 до 500 евро в Харьюмаа и от 300 до 400 евро в Тартуском уезде.