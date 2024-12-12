Опрос: что останавливает арендаторов от покупки собственного жилья?
Исследование, проведенное компанией Norstat по заказу Luminor, показало, что 90% арендаторов купили бы жилье, если бы ежемесячный платеж по кредиту был равен арендной плате. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане проанализировал причины, которые до сих пор мешают арендаторам приобрести жилье.
„Хотя покупка жилья в долгосрочной перспективе, как правило, более выгодна с финансовой точки зрения, чем аренда, 14% респондентов в настоящее время живут в арендованном жилье. К сожалению, многие люди, особенно молодые, не могут полностью отказаться от аренды, поэтому доля людей, живущих в арендованном жилье, наиболее высока среди 18-29-летних, треть из которых проживает в съемном жилье“, – сказал Ребане.
Он отметил, что чем старше возрастная группа, тем меньше доля людей, арендующих жилье – 16% людей в возрасте тридцати лет, каждый десятый в возрасте сорока лет, каждый двадцатый в возрасте пятидесяти лет и только 3% людей в возрасте 60-74 лет арендуют жилье.
Если бы сумма арендной платы была такой же, как ежемесячный платеж по ипотеке, 90% снимающих квартиры были бы готовы купить собственное жилье“, – говорится в исследовании. Учитывая, что за последние полгода ставка Euribor упала почти на 30%, существенной разницы между ежемесячным ипотечным платежом по жилищному кредиту и арендной платой за аналогичную съемную квартиру нет. Отсутствие первоначального взноса стало наиболее серьезной проблемой, поскольку несколько лет высокой инфляции затруднили накопление необходимой суммы“, – говорит Ребане.
Исследование также показало, что аренда квартир наиболее популярна в Тартуском уезде, где 22% людей снимают жилье. Что объясняется большим числом студентов в Тарту. В Харьюмаа снимают жилье 17%, а во всех остальных уездах – менее 10% населения. Медианная арендная плата составляет от 400 до 500 евро в Харьюмаа и от 300 до 400 евро в Тартуском уезде.
„Хотя доходы населения со временем растут, вместе с ними растут и цены. По данным Eurostat, цены на аренду жилья в Эстонии с 2010 года выросли более чем на 200%, а это значит, что со временем вы платите все больше и больше за одну и ту же вещь. Что касается жилищного кредита, то хотя колебания Euribor могут временно повлиять на размер платежа по кредиту, в долгосрочной перспективе он остается стабильным, так что в целом доля платежа по кредиту по отношению к доходу со временем уменьшается. И самое главное – жилье всегда остается вашим“, – говорит Танель Ребане.